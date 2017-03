Populäre Musik und Medien: Gastwissenschaftler aus Neuseeland im Sommersemester zu Gast an der Universität

Der Studiengang „Populäre Musik und Medien“ im Fach Musik der Universität Paderborn hat im Sommersemester 2017 Dr. Geoff Stahl von der Victoria-Universität in Wellington/Aotearoa (Neuseeland) für eine Woche zu Gast. Dr. Stahl ist in Wellington „Programme Director und Senior Lecturer“ an der „School of English, Film, Theatre, and Media Studies“. Er forscht und lehrt zu den Schwerpunkten Popmusik, Subkulturen und Szenen, Kulturökonomien, Werbung sowie kulturellen Räumen.



Dr. Stahl wird im Paderborner Master-Programm „Populäre Musik und Medien“ vom 10. bis 13. Juli ein Blockseminar zum Thema „Music in the City“ geben. Die Veranstaltung wird auch für einige Master-Studierende der Musik- und Medienwissenschaft, des Studium Generale sowie eventuell für hochsemestrige Bachelor-Studierende geöffnet sein. Ergänzend dazu bietet er Gesprächsrunden mit Studierenden und Dozierenden an, wird seine aktuellen Forschungsergebnisse im Rahmen eines Vortrages präsentieren und Stargast der legendären „Popkritik“ in der Bar Sputnik sein. Einzelheiten dazu werden noch bekannt gegeben.



Studiengangsleiter Prof. Dr. Christoph Jacke: „Geoff Stahl steht für mich wegweisend für eine in Pop aufgewachsene Generation von Wissenschaftlern, die keine Berührungsängste mit künstlerischen, medialen oder ökonomischen Bereichen haben. Wir sind seit zehn Jahren in regem Austausch, haben mehrfach gemeinsam u. a. zu Pop und Erinnerung und zu Berliner Musikszenen publiziert. Da Herr Stahl Ende Juni an der großen Tagung der „International Association for the Study of Popular Music“ (IASPM) in Deutschland teilnimmt, schien es mir naheliegend, einen so bekannten Popmusikforscher vom anderen Ende der Welt zu uns einzuladen. Ich freue mich, ihn endlich einmal zu Gast in Paderborn zu haben. Und vielleicht legt er ja sogar auch mal auf, wie er es als DJ in Wellington in einer Bar für seine Studierenden auch tut.“



Stahl hat als Postdoc u. a. bei Prof. Dr. Rolf Lindner an der Humboldt-Universität zu Berlin geforscht, war jahrelang im „Executive Committee“ der weltweiten „International Association for the Study of Popular Music“ (IASPM) aktiv und veranstaltet Ende des Jahres die Tagung des neuseeländischen/australischen Zweigs in Wellington.



Mit Dr. Stahls Besuch setzt der Studiengang „Populäre Musik und Medien“ seine Reihe mit renommierten Gastwissenschaftlern fort, die im Sommersemester 2015 mit Dr. Mike Jones von der Universität Liverpool (Institute for Popular Music, Programme Leader „Music Industries MA“) begonnen wurde. Mit Unterstützung der Fakultät für Kulturwissenschaften wird auch auf die evaluierte starke studentische Nachfrage nach erfahrenen ausländischen Gastdozenten reagiert.

