Kanzelrede zum Thema "Lust" Hochschulgottesdienst am 18. Juni in der Katharinenkirche

In der Reihe der von Universität und Hochschule Osnabrück gemeinsam getragenen Ökumenischen Hochschulgottesdienste hält am Sonntag, 18. Juni Prof. Dr. Margit Eckholt vom Institut für Katholische Theologie der Universität die Kanzelrede zum Thema »Lust«. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der Katharinenkirche.



Studierende, Lehrende und Mitarbeitende der Hochschulen sowie alle Interessierten sind herzlich eingeladen.



Die Liturgie wird von Prof. Dr. Ulrich Kuhnke von der Hochschule Osnabrück, von Studierenden der evangelischen und katholischen Hochschulgemeinden sowie von Hochschulpastorin Lore Julius gestaltet.



Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit, den Abend mit Gesprächen bei Brot und Wein im Kirchenschiff ausklingen zu lassen.

