TOMMI Kindersoftwarepreis für 'Monkey Swag'

16.10.18

Die Lernspielapp ‘Monkey Swag’ wurde beim Kindersoftwarepreis TOMMI mit dem 2. Platz in der Kategorie ‘Apps’ ausgezeichnet.



Die ‚Tomminierten‘wurden von einer Fachjury aus erfahrenen Pädagogen und Medienvertretern ausgewählt. Anschließend konnten Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in zahlreichen Bibliotheken deutschlandweit die nominierten Spiele testen und bewerten. Wir freuen uns, dass ‚Monkey Swag‘ Kinder und Erwachsene gleichermaßen überzeugen konnte und bei der Buchmesse 2018 in Frankfurt mit dem 2. Platz in seiner Kategorie ausgezeichnet wurde.



Die Begründung der Fachjury:



‚Monkey Swag‘ darf gerne jedes Smartphone kapern. Spielerisch und ganz nebenbei werden Grundlagen der Geometrie vermittelt. Was Schüler im Matheunterricht abschreckt, wird hier zu einer spannenden Schatzsuche. Ich fühle mich nicht nach Wissen abgefragt. Ich fühle mich gefordert! Die Rätsel bringen meinen Kopf zum Rauchen. Und bei manch gefundener Schatzkiste habe ich so sehr gefeiert, wie bei einem Tor meines Lieblingsfußballvereins. Spielspaß und cleveres Lernen sind ein wahrer Spieleschatz!



Die Begründung der Kinderjury:



‘Monkey Swag’ gewinnt beim TOMMI den zweiten Platz, weil wir jede Schatzsuche lieben. ‘Monkey Swag’ macht deswegen Spaß, da man den Kopf anstrengen und man viel denken, rechnen und knobeln muss. Die Hinweise sind sehr gut für jeden, und es gibt einen Nebenquest, in dem man eine versteckte Insel finden soll. Außerdem lernen wir was zu Geometrie und Himmelsrichtungen. Die Hauptpersonen sind Affen, und sie haben viel Witz. Für manche Aufgaben haben wir zwar länger gebraucht, aber wir sind ein gutes Team und fanden immer eine Lösung.



Zum Titel:



Das Game für iOS und Android ist geeignet ab 10 Jahren und begeistert Spieler aller Altersklassen mit einer spannenden Schatzsuche voller kniffliger Geometrierätsel. Zusammen mit dem ungleichen Affenpaar Tessa und Bud machen sie sich auf die Suche nach den sagenumwobenen Schätzen des Piratenkapitäns Long John Silverback. Schatzkarten mit immer kniffligeren Hinweisen führen die Spieler durch die vielfältige Inselwelt – vorbei an düsteren Höhlen, aktiven Vulkanen und Tempeln vergangener Zivilisationen, über reißende Flüsse, dunkle Seen und tiefe Strudel – zu den versteckten Reichtümern.



Außer Abenteuerlust ist bei ‚Monkey Swag‘ auch Köpfchen gefragt, denn um die Schatzkarten zu entschlüsseln sind Geometriekenntnisse nötig. Nur, wer geometrische Formen erkennt, Winkel unterscheiden, Spiegelachsen nutzen und Strecken, Geraden oder Kreise zeichnen kann, kommt dem berüchtigten Piraten auf die Spur. So vermittelt und trainiert das Spiel spielerisch grundlegende geometrische Kenntnisse.



‚Monkey Swag‘ wurde bereits beim Deutschen Computerspielpreis 2018 als ‚Bestes Kinderspiel‘ ausgezeichnet.



Das Spiel ist im App Store sowie bei Google Play und Amazon erhältlich.



Zum TOMMI Kindersoftwarpreis:



Der TOMMI hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Publikum gute Apps, digitale Spiele und elektronisches Spielzeug einem größeren Publikum bekannt zu machen. Er verschafft den Eltern einen Überblick im Spiele-Dschungel, weist auf qualitativ hochwertige Spiele hin und hilft den Eltern, ihre Kinder im Medienzeitalter zu fördern und zu begleiten. Zudem fördert er die Medienkompetenz der teilnehmenden Kinder.



Herausgeber des TOMMI sind der Family Media Verlag in Freiburg und das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), jugendschutz.net, die Frankfurter Buchmesse, Google und das ZDF.



Weitere Infos unter www.kindersoftwarepreis.de.

(lifePR) (