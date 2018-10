Neuer Hörspielspaß im Schulcafé Pustekuchen

04.10.18

Das Beste an Tillis Schule ist das Schulcafé Pustekuchen. Hier backt und kocht Tillis Oma 'Moma' und hilft dazu noch bei Katastrophen aller Art. Doch Moma ist unzufrieden: Sie hat keine Lust mehr auf die Supermarkt-Tomaten, die schon um die halbe Welt gereist sind. Ab sofort soll im 'Pustekuchen' nur noch mit Gemüse aus eigenem Anbau gekocht werden! Tilli ist sofort begeistert und möchte beim Gärtnern helfen.



Doch der streitsüchtigen Nachbarin Frau Wurstmayr ist Momas und Tillis giftfreier Garten ein Dorn im Auge. Was wird sie erst sagen, wenn die beiden die Hühner vom kranken Bauern Knoll in Pflege nehmen? Am nächsten Morgen werden nicht nur Moma, Tilli und Jacob vom fröhlichen Krähen des Hahns aus dem Bett geworfen, sondern auch Frau Wurstmayr …



Inhalt: Audio-CD

ISBN: 978-3-8032-3493-3

UVP: € 7,99



Zur Reihe:



Das Schulcafé Pustekuchen ist Dreh- und Angelpunkt von Tillis Schule. Denn Tillis Oma „Moma“ betreibt nicht nur das Café mit den größten Leckereien und fantasievollsten Snacks sondern sie hilft auch bei Katastrophen aller Art, wie geplatzten Turnhosengummis oder plötzlichem Läusebefall und hat immer ein Ohr für die Sorgen der Schüler. Doch nicht alle sind ihr und ihrem Schulcafé wohlgesonnen: Frau Habersack, die Geografielehrerin, würde das Pustekuchen am liebsten schließen und daraus eine Wohlfühl-Oase für Lehrer machen.



Die Geschichten voller Witz und Herz drehen sich um die Themen Schule und Freundschaft, Kochen, Backen und DIY – beste Zutaten für köstlichen Hörspaß!



Die unterhaltsamen Schulgeschichten aus der Feder von Autorin Kati Naumann, erscheinen parallel zur gleichnamigen Buchreihe im Kosmos Verlag, und richten sich an Kinder ab sechs Jahren.



