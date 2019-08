Pressemitteilung BoxID: 762954 (United Soft Media Verlag GmbH)

Der Tag ist hell, ich schreibe dir

Mit dem Bankier Alfred Herrhausen verband Tanja Langer eine außergewöhnliche Freundschaft – allen Unterschieden ihrer Welten zum Trotz. Die wahre Geschichte ist Stoff für einen großen Roman, der Realität und Fiktion zu einem lebendigen Stück Zeitgeschichte verdichtet.



Helen liest Marx in einer Ökobäckerei, Julius ist im Vorstand einer großen deutschen Bank. Sie ist neunzehn, er zweiundfünfzig. Der Zufall führt sie zusammen. Und es beginnt eine ungewöhnliche Liebesfreundschaft, die durch ein grausames Attentat tragisch endet. Über 20 Jahre nach seinem Tod erinnert sich Helen, wie alles so hell und leicht begann und macht sich auf die Spurensuche, um Julius, sein Leben und seinen Tod zu begreifen. Sie befragt Zeitzeugen und Stasiakten. Wer war Julius? Warum musste er sterben?



Es ist der Entwicklungsroman einer jungen Frau im „Deutschen Herbst“, ein Gesellschaftsporträt und zugleich die Bewältigung eines dramatischen Verlusts. Zärtlich, packend, traurig – ein leidenschaftliches Buch.



Zur Autorin:



Tanja Langer war freie Theaterregisseurin, bekam drei Töchter und arbeitete fortan als Journalistin und Schriftstellerin. 1999 erschien ihr erster Roman Cap Esterel. Tanja Langer arbeitet mit bildenden KünstlerInnen zusammen und ist Textdichterin für Neue Musik. 2016 gründete sie den Bübül Verlag Berlin. Sie ist Mitglied des deutschen P.E.N.



Zur Sprecherin:



Eva Mattes, geb. 1954 in Tegernsee, hat in ca. 200 Kino- und Fernsehfilmen sowie Theaterinszenierungen gespielt und ist unter anderem als Tatort-Kommissarin Klara Blum bekannt. Sie wurde mit zahlreichen Preisen geehrt. Eva Mattes hat zwei Kinder und lebt in Berlin. Das Hörbuch ist im Fach- und Buchhandel, unter www.usm.de sowie als Download und bei vielen Streamingportalen erhältlich.



Inhalt: Ungekürzte Lesung; Audio-CD (mp3)



Laufzeit: ca. 798 Min.



ISBN: 978-3-8032-9209-4



UVP: € 16,99



Das gleichnamige Buch ist im LangenMüller Verlag erschienen.





