Viele leuchtende Kinderaugen und Fotos vom motorisierten Nikolaus beim Urlaubsguru Store

Der motorisierte Nikolaus zog heute alle Blicke auf sich. In einem Hotrod, einer sehr PS-starken Seifenkiste, drehte er seine Runden in der Innenstadt und kehrte immer wieder zum Urlaubsguru Store zurück, wo Kinder auf ihn warteten. Er verteilte Geschenktüten mit Stutenkerl, Süßigkeiten, Malbüchern und weiteren Aufmerksamkeiten. Die Kinderaugen leuchteten, alle waren zufrieden. Und auch die Erwachsenen waren glücklich. Viele zückten ihr Smartphone, um ein Foto des Hotrod-Nikolaus zu schießen – oft gemeinsam mit Kindern, manchmal mit Erwachsenen und ab und zu auch einfach so, allein. „So etwas sieht man ja nicht alle Tage“, sagte ein Passant, der über den Nikolaus in der Seifenkiste lachte.



„Mit der Aktion ist uns ein echter Hingucker gelungen“, freuten sich die Urlaubsguru-Gründer Daniel Krahn und Daniel Marx über die gelungene Premiere. „Gemeinsam mit der benachbarten Bäckerei Niehaves haben wir den kleinen und großen Passanten eine Riesenfreude gemacht; das war schön anzusehen.“ Relativ spontan hatte sich die Westfalenbäckerei bereit erklärt, 100 Stutenkerle zur Verfügung zu stellen. Die Tüte des regionalen Bäckers war in der Geschenktüte vom Urlaubsguru Store zu finden und so eine pfiffige Kooperation nach dem Win-Win-Win-Prinzip. „Wir haben gemeinsam Flagge gezeigt, profitieren beide von der Sichtbarkeit in der Stadt – und auch die beschenkten Kinder, ihre Eltern und andere Passanten freuen sich. Mit vergleichsweise wenig Aufwand haben wir viel erreicht.“



Die motorisierten Hotrods hatten schon während der Eröffnung des Urlaubsguru Store im April dieses Jahres für Aufsehen gesorgt. Seinerzeit konnten Passanten in den schnellen Fahrzeugen selbst einige Runden durch die Heimatstadt der beiden Urlaubsguru-Gründer drehen. Heute war dies dem Nikolaus vorbehalten, der – so war zu hören – während seiner Tour gleich mehrmals fotografiert und von Autofahrern angelächelt wurde.



Bis in die späten Nachmittagsstunden verteilte der Nikolaus die Geschenke und drehte seine Runden. Das Wetter hielt. Im Urlaubsguru Store erkundigten sich gleich mehrere Kunden, wann der Nikolaus denn wieder vorbei schauen würde. Auf diese Weise wurde Urlaubsguru einmal mehr zum Stadtgespräch.



Der Urlaubsguru Store in Unna ist montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Mit pfiffigen Marketing-Ideen macht Urlaubsguru immer wieder von sich reden. Im September waren die Urlaubsguru-Gründer mit 160 Mitarbeitern für eine Woche nach Las Vegas gereist. Auch dieser wohl größte Betriebsausflug einer deutschen Firma sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen.



Über Urlaubsguru.de



Urlaubsguru.de ist eine der größten unabhängigen Reise-Internetseiten in Deutschland. Mit über 6,7 Millionen Facebook-Fans und monatlich über 22 Millionen Seitenaufrufen (ivw geprüft) gehört sie zu den erfolgreichsten Webseiten in Deutschland. Daniel Krahn und Daniel Marx haben Urlaubsguru.de im Sommer 2012 gegründet. Heute sind sie Geschäftsführer der UNIQ GmbH, die neben Urlaubsguru- und Holidayguru-Seiten in vielen Ländern auch vier weitere Projekte betreibt. Über 180 Mitarbeiter arbeiten an drei Standorten für das junge Unternehmen, das noch heute ohne Fremdkapital auskommt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren