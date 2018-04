Urlaubsguru Store feiert Geburtstag: Ein Jahr unabhängige Reiseberatung im Herzen von Unna

Am kommenden Samstag, den 28. April, feiert der Urlaubsguru Store in Unna seinen ersten Geburtstag und lädt von 9 Uhr bis 16 Uhr zur Geburtstagsparty in die Hertingerstraße 7 ein. „Das Eröffnungsmotto des vergangenen Jahres ‘Aus Liebe zur Stadt’ gilt natürlich weiterhin“, berichten Daniel Krahn und Daniel Marx, Gründer von Urlaubsguru und der UNIQ GmbH. „Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf tolle Aktionen freuen.“



Mit dem Urlaubsguru Store wagte das Online-Reiseportal im vergangenen Jahr zum ersten Mal den Schritt in die offline Welt. „Ein Jahr haben wir in Unna jetzt schon gezeigt, was unabhängige Reiseberatung ist und wie man für wenig Geld rund um die Welt reisen kann“, freuen sich die Gründer, die noch weitere Urlaubsguru Stores in Köln, Münster und Wien planen.



Am kommenden Samstag gibt es für die Geburtstagsgäste in Unna ein buntes Programm. „Als Ruhrpott-Fans darf bei uns natürlich die Currywurst bei so einem Event nicht fehlen. Das Team von Pott.Curry zeigt den Besuchern, was in unserem Lieblingsgericht so steckt“, beschreiben die beiden Jungunternehmer. Auch das Länder-Gespür der Gäste ist gefragt: „Bei unserem Bilderrätsel müssen die Besucher beliebte Urlaubsorte erraten und können tolle Preise gewinnen. Daneben haben wir unser großes Reisegewinnspiel, bei dem jeder der mitmacht, die Chance auf einen unvergesslichen Städtetrip nach Rom hat.“ Auch diejenigen, die noch keinen Urlaub für dieses Jahr geplant haben, sollten am Samstag in den Urlaubsguru Store kommen. „Unsere Reiseexperten beraten alle Besucher sehr gerne und finden bestimmt noch das passende Urlaubsschnäppchen.” Währenddessen können sich die Kleinen auf der Hüpfburg austoben.



Am letzten Wochenende im April lädt auch der Autofrühling zu einem Besuch nach Unna ein. Passend dazu sind auch in diesem Jahr die Urlaubsguru-Hotrods in den Straßen unterwegs. Die kostenlosen Touren mit den seifenkisten-ähnlichen Flitzern, die bis zu 90 Kilometer pro Stunde schnell fahren, starten Samstag und Sonntag vom Marktplatz aus.



Die beiden Gründer freuen sich auf die Feier des Urlaubsguru Stores. „Wir haben mit unserem Konzept, persönlich bei der Online-Buchung zu beraten, den Zahn der Zeit getroffen und freuen uns jetzt darauf, noch mehr Menschen günstig in den Urlaub zu verhelfen und dann viele weitere Geburtstage zu feiern.“



Über Urlaubsguru.de

Urlaubsguru.de ist eine der größten unabhängigen Reise-Internetseiten in Deutschland. Mit über 6,8 Millionen Facebook-Fans und monatlich über 22 Millionen Seitenaufrufen (ivw geprüft) gehört sie zu den erfolgreichsten Webseiten in Deutschland. Daniel Krahn und Daniel Marx haben Urlaubsguru.de im Sommer 2012 gegründet. Heute sind sie Geschäftsführer der UNIQ GmbH, die neben Urlaubsguru- und Holidayguru-Seiten in vielen Ländern auch vier weitere Projekte betreibt. Über 180 Mitarbeiter arbeiten an drei Standorten für das junge Unternehmen, das noch heute ohne Fremdkapital auskommt.

