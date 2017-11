Union Investment vermietet revitalisiertes Bürohaus in Paris vollständig an den Telekommunikationsanbieter Iliad 6.900 m2 Bürofläche am Boulevard Malesherbes / Mietvertrag über 9 Jahre ab März 2018

Wenige Tage nach der Großvermietung im Rahmen der Projektentwicklung Grand Central Saint-Lazare verzeichnet Union Investment eine weitere wichtige Vorvermietung in Paris. Der französische Telekommunikationsanbieter Iliad hat einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von neun Jahren für die gesamte Büroimmobilie 57M unterschrieben. Das Objekt, das noch bis März 2018 umfassend revitalisiert wird, ist nach seinem Standort am Boulevard Malesherbes 57-59 benannt. Das Gebäude wird seit dem Ankauf im Jahr 2004 im Bestand des institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate geführt und befindet sich in einem der führenden Geschäftszentren von Paris. Nach der Revitalisierung wird es eine Mietfläche von 6.900 m2 für Büros und Dienstleistungen umfassen.



Im Juli 2016 startete Union Investment die Sanierung des neungeschossigen Gebäudes mit einer 33 Meter langen linearen Fassade gegenüber der berühmten Kirche Saint-Augustin. Mit der Gestaltung wurden das Architekturbüro Valode & Pistre sowie die Architekturagentur Anthony Bechu beauftragt. Die tiefgreifend veränderte Immobilie wird zur Fertigstellung nter anderem über eine repräsentative Lobby auf zwei Etagen verfügen. Mehrere Balkone werden zudem einen Panoramablick auf den Eifelturm bieten.



Nach der Revitalisierung verfügt das 57M neben 6.200 m2 Bürofläche und rund 130 m2 für die Balkone auch über eine Cafeteria, Dusch- und Umkleideräume sowie einen rund 100 m2 großen Fitnessraum. Hinzu kommen 122 PKW-Stellplätze, 40 Stellplätze für Fahrräder sowie 16 für Motorroller und Motorräder. Für das sanierte Gebäude werden die Zertifizierungen HQE Excellent, BREEAM Excellent und Effinergie Rénovation angestrebt.

