Union Investment verkauft Büroimmobilie in Minneapolis

04.12.18

Union Investment hat eine rund 46.000 m2 große Büroimmobilie in Minneapolis, Minnesota verkauft. Das Objekt mit der Adresse 950 Nicollet Mall / 50 South 10th Street befindet sich mitten im zentralen Geschäftsdistrikt der Stadt und ist langfristig an die Target Corporation vermietet, einen der größten Einzelhändler in den USA. Zum Zeitpunkt des Verkaufs liegt die Vermietungsquote bei nahezu 100 Prozent.



Die zwölfgeschossige Büroimmobilie 950 Nicollet Mall wurde im Jahr 2001 errichtet und von Union Investment seit dem Ankauf im Jahr 2014 im Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa geführt. Die Nachhaltigkeit des Gebäudes wird aktuell durch eine LEED Gold Zertifizierung dokumentiert.



Mit dem Verkauf verjüngt Union Investment ihr Büroimmobilien-Portfolio in den USA. Zuletzt hatte der Hamburger Immobilien-Investment Manager mit Niederlassung in New York das neu errichtete Bürogebäude Granite Park VII in Dallas, Texas mit einer Mietfläche von rund 30.000 m2 und eine Hotelimmobilie mit über 300 Zimmern in Charleston, South Carolina erworben. Der Verkauf in Minneapolis schafft für weitere mögliche Neuankäufe.

(lifePR) (