Union Investment erweitert ihr Hotelinvestment-Team

Für den Ausbau ihres globalen Hotelportfolios hat sich die Union Investment Real Estate GmbH personell weiter verstärkt. Seit dem 1. Mai ergänzt Benjamin Walter (38) als Senior Investment Manager das Team Investment Management Hospitality unter der Leitung von Andreas Löcher. Vor seinem Wechsel zu Union Investment war Benjamin Walter rund 13 Jahre lang bei der Aareal Bank AG in Wiesbaden tätig, seit 2015 als Director im Bereich Hotelfinanzierung. Er verfügt über Abschlüsse an der Ecole hôtelière de Lausanne sowie an der Mannheim Business School in Kooperation mit der ESSEC Business School Paris. In seiner Zeit bei der Aareal Bank AG war Benjamin Walter für die Regionen Nordamerika, Europa und Asien tätig. Insgesamt hat er Finanzierungen von Hotelimmobilien mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro begleitet. Sein Schwerpunkt lag dabei auf Kanada und Europa.



„Zehn von 13 aktiv verwalteten Immobilienfonds von Union Investment haben die Möglichkeit in die Nutzungsart Hotel zu investieren, und Hotelimmobilien stehen nach wie vor weit oben auf der Bestelllisten unserer Fondsmanager. Daher freuen wir uns, dass wir mit Benjamin Walter weitere Unterstützung für unser Team erhalten und nicht zuletzt auch die Internationalisierung unseres Hotelportfolios weiter forcieren können“, sagt Andreas Löcher, Leiter Investment Management Hospitality bei der Union Investment Real Estate GmbH.



Union Investment gehört zu den führenden Hotelinvestoren in Europa. Das in Europa und den USA breit diversifizierte Hotelportfolio umfasst aktuell 68 Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 5,5 Milliarden Euro. Zu den jüngsten Transaktionen gehören der Erwerb des Hyatt House/ Hyatt Place in Charleston (USA), eines Premier Inn/ Hub by Premier Inn Hotels in Edinburgh sowie der Ankauf eines von benchmark Real Estate entwickelten Hotelportfolios in Deutschland an den Standorten Dresden, Oberhausen, Eschborn bei Frankfurt am Main und Freiburg im Breisgau.

