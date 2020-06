Pressemitteilung BoxID: 793185 (Unilever Deutschland Holding GmbH)

Rexona entwickelt neue Deo-Technologie

Schützt noch stärker bei Hitze, Stress & Bewegung

Manchmal schwitzen wir mehr, als uns liebt ist. Um mit einem guten, frischen Gefühl durch den Tag zu gehen, bietet die Reihe Rexona Maximum Protection nun einen noch stärkeren Schweiß- und Geruchsschutz dank der patentierten Invictus-Technologie. „Uns ist es mit dieser neuartigen Wirkstofftechnologie von Rexona gelungen, zuverlässigen, besonders starken und lang anhaltenden Schutz vor Achselnässe und Körpergeruch zu ermöglichen. Die Innovation mit Dreifachschutz bei Stress, Hitze und Bewegung basiert auf einer revolutionären Wirkstoffkombination, welche den effektivsten Schutz von Rexona bietet“, erklärt Lukas Beckmann, Innovation Specialist bei Unilever.

Neben der neuen Wirkstoffformel erstrahlt die Maximum Protection Reihe ab sofort auch in einem neuen Design, das mit seinem Look an den angesagten 80s-Trend angelehnt ist.



Rexona Maximum Protection Fresh Deospray

Das Rexona Maximum Protection Fresh Deospray bietet dank seines innovativen Wirkstoffes zuverlässigen und lang anhaltenden Dreifachschutz vor Achselnässe – egal, ob bei Stress, Hitze oder Bewegung. Die Formulierung ohne Alkohol ist dermatologisch getestet und die Hautverträglichkeit bestätigt. Zusätzlich verleiht das Deospray mit seiner belebenden Duftnote ein lang anhaltendes Frischegefühl.

NEU ab KW 19: Rexona Maximum Protection Fresh Deospray, 150 ml, 2,79 € (UVP)



Rexona Men Maximum Protection Power Deospray

Besonders starker Schutz dank einzigartiger Formulierung – das Rexona Men Maximum Protection Power Deospray bietet dank der neuen Technologie auch bei vollem Körpereinsatz, Stress oder Hitze einen Rundumschutz vor Schweiß und Geruch. Der maskuline Duft sorgt für ein angenehmes Frischegefühl und ist sanft zur Haut – dermatologisch bestätigt.

NEU ab KW 19: Rexona Men Maximum Protection Power Deospray, 150 ml, 2,79 € (UVP)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (