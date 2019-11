Dawn Foods Germany GmbH

Der Backwarenhersteller und Zutatenlieferant Dawn Foods inspiriert Bäckereien jeden Tag zu neuen Erfolgen. Dawn Foods liegt die Freude und Zufriedenheit all seiner Kunden weltweit am Herzen und stellt ihnen Erkenntnisse, Innovationen, Produkte und Bäckereierfahrung zur Verfügung, damit sie ihr Ziel erreichen können. Die Firma hat ihren Hauptgeschäftssitz in Michigan, USA; ihr Hauptquartier für EU & AMEAP befindet sich in Amsterdam. Zu Dawn Foods Partnern gehören ca. 40.000 handwerkliche und Einzelhandelsbäckereien, führende Gastronomiedienstleister und Hersteller in mehr als 100 Ländern und das Team hat weltweit 5.000 Mitglieder. Dawn Foods ist für seine Kunden ein zuverlässiger Partner und verhilft ihren Geschäften mit originellen, neuartigen und zukunftsweisenden Ideen zu Wachstum. Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Produkten und seiner Firmenkultur finden Sie auf www.dawnfoods.com