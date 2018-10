Das Beste kommt von innen

04.10.18

Die Qualität von Backklassikern wie Schnecken, Striezeln und Kränzen zeigt sich bereits beim ersten Biss. Je schmackhafter und saftiger die Füllung, je perfekter die Konsistenz und Teiganbindung, desto beliebter das Gebäck. Die Füllung muss halten, was das Aussehen verspricht. Und die Kunden mit einem geschmacksstarken Inneren überzeugen. Genau hier punkten die Dawn-Füllmixe mit besten Eigenschaften für ein optimales Backergebnis. Das Geschmackserlebnis macht Klassiker und neue Rezepte zu einem einzigartigen Genuss. Gebäcke können mit Füllungen aufgewertet und durch weitere Zugaben wie Früchte zusätzlich veredelt werden. Die Qualität der Füllung ist entscheidend für den Erfolg der Gebäcke. Die backstabilen Füllungen von Dawn sind Mehrwert für Gebäcke: mehr Geschmack, mehr Umsatz, mehr Gewinn. Neu sind die beiden Sortimente mit unzähligen Möglichkeiten: Dawn erweitert das Angebot an hochwertigen und vielseitig einsetzbaren Füllmixen: PlusFüll und BackFüll – für unterschiedliche Ansprüche und unendliche Gebäckvariationen. PlusFüll sind die Premium Füllmixe mit veredelten Rezepturen und 100% natürlichen Aromen. Es gibt diese Premium Füllmixe in den Sorten Quark, Mohn, Mandel, Nuss, Zimt und Joghurt. BackFüll ist für günstige Lösungen, besonders effizient und einfach lecker in den Sorten Neutral, Nuss Spezial, Pan und Quark. Gefüllte Backwaren sind Publikumslieblinge. 1/3 aller Gebäcke in der Bäckertheke sind gefüllt. Sprechen Sie mit Ihrem Dawn Kundenberater über die neuen Füllmixsortimente und Rezepte oder besuchen Sie www.dawnfoods.de

