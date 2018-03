Unibail-­Rodamco übernimmt Management des Leine Center Laatzen

Zum 1. April 2018 übernimmt Unibail-­Rodamco Germany im Auftrag des Eigentümers CBRE Global Investors das Centermanagement für das Leine Center in Laatzen. Das Einkaufszentrum verfügt über rund 100 Geschäfte auf zwei Etagen und ist direkt angebunden an die nördlich gelegene Innenstadt Hannovers.



„Das Leine Center in Laatzen ist ein weiterer Baustein für unsere strategische Ausrichtung und eine starke Ergänzung und Weiterentwicklung unseres Asset Management-­Portfolios“, sagt Andreas Hohlmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Unibail-­ Rodamco Germany. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit unseren Plänen das Vertrauen unserer Partner bei CBRE Global Investors ein weiteres Mal gewinnen konnten, und sind überzeugt davon, das Center erfolgreich in die Zukunft führen zu können.“



Das 1973 eröffnete Leine Center hat eine Gesamtfläche von 39.000 Quadratmetern, wurde zuletzt 2011 erweitert und befindet sich im Herzen von Laatzen. Als Nahversorgungszentrum bietet es der umliegenden Bevölkerung ein umfassendes Angebot an Waren und Dienstleistungen. Diese zentrale Rolle wird von Unibail-­Rodamco gestärkt und ausgebaut.



Der Aufgabenbereich von Unibail-­Rodamco Germany erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette: vom Property Management über die Vermietung bis hin zum Center und Facility Management. Der Fokus liegt zunächst auf einer Präzisierung der strategischen Positionierung des Centers. Dafür entwickelt Unibail-­Rodamco einen maßgeschneiderten Aktionsplan, der kurzfristig umgesetzt wird und der das Profil des Shopping Centers weiter stärken wird.



„Unser Hauptaugenmerk wird darauf liegen, das Leine Center in puncto Design, Marketing und Mietermix kontinuierlich zu optimieren und so die Aufenthaltsqualität nachhaltig zu steigern“, sagt Stéphan Lett, Director Asset Management bei Unibail-­Rodamco Germany. „Unser mittelfristiges Ziel ist es, die Bedeutung des Centers als attraktive Einkaufsdestination und sozialen Treffpunkt für die Anwohner und Besucher zu festigen. Als Inspiration dienen dabei die lokalen Besonderheiten der Stadt Laatzen sowie die der gesamten südlichen Region Hannovers.“

Unibail-Rodamco Germany GmbH

Unibail-­Rodamco SE wurde 1968 gegründet und ist Europas größtes börsennotiertes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien. Die Gruppe hat Standorte in elf Ländern auf dem europäischen Kontinent und verfügt über ein Bestandsportfolio von 43,1 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017). Als integrierter Betreiber, Investor und Entwickler deckt Unibail-­Rodamco die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliensektor ab. Die 2.000 Experten des Unternehmens sind insbesondere in hochspezialisierten Marktsegmenten wie großen Shopping Centern in den Metropolen Europas sowie Bürogebäuden, großen Ausstellungs-­ und Kongresszentren in der Region Paris tätig. Unibail-­Rodamco besitzt und betreibt 67 Shopping Center, von denen 56 mehr als sechs Millionen Besucher pro Jahr verzeichnen. Diese Center befinden sich in großen und dynamischen europäischen Städten wie Paris, Madrid, Stockholm, Amsterdam, München, Wien, Warschau und Prag. In Deutschland betreibt die Gruppe aktuell 25 Shopping Center, davon neun im eigenen Portfolio. Zusätzlich zu den bestehenden Assets entwickelt Unibail-­Rodamco derzeit Projekte mit einem Investitionsvolumen von 7,9 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017), darunter innovative Immobilienprojekte von Weltrang wie The Mall of the Netherlands nahe Den Haag und das Überseequartier in Hamburg. Die Gruppe zeichnet sich durch ihren Fokus auf höchste Architektur-­, Städtebau-­ und Umweltstandards aus. Kern der langfristigen Unternehmens-­ und Nachhaltigkeitsstrategie von Unibail-­Rodamco ist die Entwicklung und Neugestaltung von einzigartigen Orten zum Shoppen, Arbeiten und Entspannen. Die Verpflichtung der Gruppe zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit wurde durch die FTSE4Good und STOXX Global ESG Leaders Indizes anerkannt. Die Gruppe ist Mitglied in den Indizes CAC 40, AEX 25 und EuroSTOXX 50. Von Standard & Poor's und Fitch Ratings erhielt Unibail-­Rodamco SE ein A Rating.



