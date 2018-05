Schauspielerin Patricia Schäfer las Kindern aus dem Kiez vor, Gropius Passagen übergaben Vorlesebibliotheken der Stiftung Lesen an Einrichtungen in Neukölln

Am gestrigen Nachmittag wurde die dienstägliche "Vor-Lese-Lounge" von den Gropius Passagen, Hugendubel und Stiftung Lesen zu einem besonderen Event: Schauspielerin Patricia Schäfer las Kindern "Neue Karlchen- Geschichten" vor und stöberte gemeinsam mit Kindern der Kita MANNA in der Vorlesebibliothek, einer Kiste voller Kinderbücher von der Stiftung Lesen.



"Das macht jeden Dienstag richtig Spaß, zu sehen, wie Kinder auch in Zeiten von Tablets und Konsolen riesig Spaß daran haben, vorgelesen zu bekommen", sagt Ramona Wald, die stellvertretende Centermanagerin der Gropius Passagen, die bereits selbst zur Vorleserin in der Lounge vor Hugendubel wurde.



Studien der Stiftung Lesen zeigen: Vorlesen hat einen positiven Einfluss auf die individuelle Entwicklung von Kindern, ihre Bildungsbiographien und ihr Sozialverhalten, und Kinder lieben es, wenn ihnen vorgelesen wird.



Insgesamt zehn Vorlesebibliotheken, gefüllt mit über 30 Kinderbüchern im Wert von 650 Euro, gehen jetzt an Kitas und Einrichtungen in Neukölln, um haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern das Vorlesen von kindgerechten Geschichten zu ermöglichen.



Die "Vor-Lese-Lounge" findet auch weiterhin jeden Dienstag ab 16:00 Uhr in der Lounge vor Hugendubel im North-Circle der Gropius Passagen statt. Das Zuhören ist selbstverständlich kostenlos.



Die Vorlesebibliotheken der Stiftung Lesen beinhalten Bücher und Medien, mit denen Kinder für das Lesen begeistert werden. Enthalten sind insgesamt 30 Kinderbücher, darunter viele Klassiker, aber auch Neuerscheinungen und Empfehlungen des Leipziger Lesekompasses, sowie didaktische Materialien für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Einrichtungen.



Hintergrund

Die Gropius Passagen im Bezirk Neukölln sind das größte Shoppingcenter Berlins sowie eines der größten Center Deutschlands. Auf mehr als 90 000 Quadratmetern finden Besucher über 150 Shops, unter anderem Media Markt, H&M, Douglas sowie die UCI Kinowelt. Als klassischer Nahversorger und etablierter Fashion-Spezialist bieten die Gropius Passagen sowohl ein Angebot an alltäglichen Bedarfsgütern als auch ein Sortiment an Modeartikeln von namhaften, international agierenden Shops und Marken. Unibail-Rodamco Germany GmbH managt das Neuköllner Shoppingcenter.

Unibail-Rodamco Germany GmbH

Unibail-Rodamco SE wurde 1968 gegründet und ist Europas größtes börsennotiertes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien. Die Gruppe hat Standorte in elf Ländern auf dem europäischen Kontinent und verfügt über ein Bestandsportfolio von 43,1 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017). Als integrierter Betreiber, Investor und Entwickler deckt Unibail-Rodamco die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliensektor ab. Die 2 000 Experten des Unternehmens sind insbesondere in hochspezialisierten Marktsegmenten wie großen Shoppingcentern in den Metropolen Europas sowie Bürogebäuden, großen Ausstellungs- und Kongresszentren in der Region Paris tätig. Unibail-Rodamco besitzt und betreibt 67 Shoppingcenter, von denen 56 mehr als sechs Millionen Besucher pro Jahr verzeichnen. Diese Center befinden sich in großen und dynamischen europäischen Städten wie Paris, Madrid, Stockholm, Amsterdam, München, Berlin, Wien, Warschau und Prag. In Deutschland betreibt die Gruppe aktuell 26 Shoppingcenter, davon neun im eigenen Portfolio. Zusätzlich zu den bestehenden Assets entwickelt Unibail-Rodamco derzeit Projekte mit einem Investitionsvolumen von 7,9 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017), darunter innovative Immobilienprojekte von Weltrang wie The Mall of the Netherlands nahe Den Haag und das südliche Überseequartier in Hamburg. Die Gruppe zeichnet sich durch ihren Fokus auf höchste Architektur, Städtebau- und Umweltstandards aus. Kern der langfristigen Unternehmens- und Nachhaltigkeitsstrategie von Unibail- Rodamco ist die Entwicklung und Neugestaltung von einzigartigen Orten zum Shoppen, Arbeiten und Entspannen. Die Verpflichtung der Gruppe zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit wurde durch die FTSE4Good und STOXX Global ESG Leaders Indizes anerkannt. Die Gruppe ist Mitglied in den Indizes CAC 40, AEX 25 und EuroSTOXX 50. Von Standard & Poor's und Fitch Ratings erhielt Unibail-Rodamco SE ein A Rating. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.unibail-rodamco.de.





