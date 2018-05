Mit dem "Hilfe-Button" der Wilmersdorfer Arcaden gegen Langeweile und Angst in der Kinder-Rettungsstelle der DRK Kliniken Berlin Westend

Es sind nicht einfach selbstdesignte Anstecker, jeder einzelne ist ein echter „Hilfe-Button“, denn für jeden hergestellten Button kaufen die Wilmersdorfer Arcaden Spielzeug und Bücher für etwas Ablenkung im Wartebereich der Kinder-Rettungsstelle der DRK Kliniken Berlin Westend.



Am Donnerstag und Freitag kann jeder Hobbybastler – ob groß oder klein – in den Wilmersdorfer Arcaden einen eigenen Button designen, diesen mit nach Hause nehmen und trotzdem damit Gutes tun. Jede Anstecknadel wird zum Hilfe-Button und erhöht die Spendensumme, die am Ende für den Erwerb von dringend benötigtem Spielzeug eingesetzt wird.



„Jeder kennt den Hilfe-Button aus dem Internet: Einfach ein Knopf, der Hilfe verspricht. Genau das macht unserer auch, nur eben in der realen Welt, im nicht so schönen Krankenhaus-Umfeld“, sagt Diba Borhani, die Marketingmanagerin der Wilmersdorfer Arcaden.



Krankenhäuser machen Kindern oft Angst, langes Warten ist häufig eine Qual für die Kleinen. Um ihnen den Aufenthalt in der Kinder-Rettungsstelle möglichst angenehm zu gestalten, wird der Wartebereich jetzt mit allem ausgestattet, was das Kinderherz begehrt.



Die ersten Buttons haben kleine Patienten der Kinderklinik in den DRK Kliniken Berlin Westend gleich selbst mit Chefarzt Dr. med. Arpad von Moers und Diba Borhani hergestellt.



Wer am 18. Und 19. Mai zwischen 12:00 und 18:00 Uhr in die Wilmersdorfer Arcaden kommt, kann an den Umweltschutztagen noch vieles mehr erleben: Workshops zum Herstellen von Seed-Bombs und Blumenkränzen, Smoothies gemixt durch Muskelkraft am Smoothiebike, Führungen zu den hauseigenen Bienenstöcken durch einen Imker, und für jeden neuen Besitzer einer Treuekarte gibt es ein kostenloses Glas Wilmersdorfer-Arcaden-Honig.



Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2007 sind die Wilmersdorfer Arcaden der zentrale Nahversorger in Charlottenburg-Wilmersdorf. Bis zu 30 000 Menschen kaufen hier täglich in rund 90 Geschäften ein, deren abwechslungsreiches Angebot von Lebensmitteln über Mode, Kosmetik, Elektronik und Lifestyle bis hin zu Dienstleistungen und Entertainment reicht. Ob Groß oder Klein, Singles oder Familien, Senioren oder Touristen – in den Wilmersdorfer Arcaden finden Anwohner und Besucher des Stadtteils alles, was sie im Alltag benötigen. Dank seiner zentralen Lage inmitten der Fußgängerzone ist das Berliner Einkaufszentrum auch ohne Fahrzeug sehr gut zu erreichen. Die Wilmersdorfer Arcaden befinden sich im Besitz von Ivanhoe Cambridge und werden von der Unibail-Rodamco Germany GmbH betrieben. Für mehr Informationen zu den Wilmersdorfer Arcaden besuchen Sie bitte www.wilmersdorfer-arcaden.de.

