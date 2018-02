Am 1. April 2018 wird Olaf Ley neuer Direktor Investment / Assetmanagement der Unibail-Rodamco Germany GmbH

Olaf Ley ist 42 Jahre alt und Dipl.-Ing. Raumplanung der Universität Dortmund. Er war zuletzt als Managing Director bei iMallinvest Europe GmbH tätig. Neben verschiedenen Akquisitions-, Projektentwicklungs- und Asset Management-Tätigkeiten für nationale und internationale Investoren, steuerte er vor allem die Verkaufsaktivitäten, darunter das Melody-Portfolio der Credit Suisse in 2016 sowie eines der größten Shopping Center im Ruhrgebiet in 2017.



Von 2007 bis 2015 war er in unterschiedlichen Führungsfunktionen für die ECE Projektmanagement GmbH und Co. KG tätig, zuletzt als Director M&A. In diese Zeit fielen eine Vielzahl an Akquisitionen, wie zum Beispiel das A 10-Center Wildau, das Silesia City Center in Kattowitz oder das Palais Quartier Frankfurt.



Olaf Ley folgt damit Charles Watine (Investment) und Stéphan Lett (Asset Management). Beide französischen Manager werden nach Übergabe im Frühsommer neue Führungsaufgaben bei Unibail-Rodamco SE in Paris übernehmen.



„Mit Olaf Ley konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann für uns gewinnen, der den deutschen Markt sehr gut kennt und in seinem Verantwortungsbereich Synergien zwischen Investment und Assetmanagement schaffen wird“, sagt Andreas Hohlmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Unibail-Rodamco Germany. „Unser herzlicher Dank gilt schon heute Charles Watine und Stéphan Lett dafür, dass sie mit ihrer Leistung erheblich zum Erfolg von Unibail-Rodamco Germany beigetragen haben.“

Unibail-Rodamco Germany GmbH

Unibail-Rodamco SE wurde 1968 gegründet und ist Europas größtes börsennotiertes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien. Die Gruppe hat Standorte in elf EU-Ländern und verfügt über ein Bestandsportfolio von 43,1 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017). Als integrierter Betreiber, Investor und Entwickler deckt Unibail-Rodamco die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliensektor ab. Die 2.000 Experten des Unternehmens sind insbesondere in hochspezialisierten Marktsegmenten wie großen Shopping Centern in den Metropolen Europas sowie Bürogebäuden, Ausstellungs- und Kongresszentren in der Region Paris tätig. Unibail-Rodamco besitzt und betreibt 67 Shopping Center, von denen 56 mehr als sechs Millionen Besucher pro Jahr verzeichnen. Diese Center befinden sich in großen und dynamischen europäischen Städten wie Paris, Madrid, Stockholm, Amsterdam, München, Wien, Warschau und Prag. In Deutschland betreibt die Gruppe aktuell 25 Shopping Center, davon neun im eigenen Portfolio. Zusätzlich zu den bestehenden Assets entwickelt Unibail-Rodamco derzeit Projekte mit einem Investitionsvolumen von 7,9 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017), darunter innovative Immobilienprojekte von Weltrang wie die Mall of Europe in Brüssel und das Überseequartier in Hamburg. Die Gruppe zeichnet sich durch ihren Fokus auf höchste Architektur-, Städtebau- und Umweltstandards aus. Kern der langfristigen Unternehmens- und Nachhaltigkeitsstrategie von Unibail-Rodamco ist die Entwicklung und Neugestaltung von einzigartigen Orten zum Shoppen, Arbeiten und Entspannen. Die Verpflichtung zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit wurde durch die FTSE4Good und STOXX Global ESG Leaders Indizes anerkannt. Die Gruppe ist Mitglied in den Indizes CAC 40, AEX 25 und EuroSTOXX 50. Von Standard & Poor's und Fitch Ratings erhielt Unibail-Rodamco SE ein A Rating.



Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Website: www.unibail-rodamco.de





