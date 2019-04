Pressemitteilung BoxID: 746187 (Unger Germany GmbH)

Topseller aus den USA jetzt auch in Europa

UNGER: Neues Bürstensortiment für Bad und Küche

Als weltmarktführender Hersteller für professionelle Reinigungslösungen hat UNGER seine Expertise in die DIY-Branche übertragen. Und löst – unter anderem im Bürstensegment – gleich mehrere Kundenprobleme. Zum Beispiel mit seinen neuen, smarten Reinigungshelfern für Bad und Küche. In den USA längst Verkaufsschlager und Garant für Kundenzufriedenheit und hohe Drehzahl, sind die Produkte ab April 2019 auch in Europa erhältlich.



Bei der Bad- und Küchenreinigung stehen Anwender vor diversen Herausforderungen. Nicht nur finden sich auf Badfliesen trotz der Behandlung mit scharfem Badreiniger oftmals noch Shampoo-Rückstände, auch lassen sich zementäre Fugen nur äußerst schwer einwandfrei reinigen. In der Küche sind hohe Gläser, Thermoskannen oder Vasen eine besondere Art der Herausforderung bei der Reinigung und auch durch Essensreste verkeimte Küchenabflüsse können eine echte Schwierigkeit darstellen.



Mit seinem neuen Bürstensortiment bietet UNGER speziell auf diese Reinigungsaufgaben abgestimmte Produktlösungen, die Endkunden im Hinblick auf das optimale Reinigungsergebnis begeistern werden. Die smarten Helfer haben den amerikanischen Markt bereits erobert und sich bei den Anwendern bewährt. Jetzt können sich Kunden in der DACH-Region von den Innovationen überzeugen.



Badfliesen und Duschecken einfach reinigen



Dank ihrer besonders großen Fläche und ihres runden Bürstenkopfes, gelingt die Reinigung von Duschtassen, emaillierten Stahl-Badewannen und Fliesen mit der UNGER Bad & Fliesenbürste einfach, schnell und nachhaltig. Selbst Duschecken und Armaturen wie Duschköpfe, die mit herkömmlichen Bürsten nur schwer zu putzen sind, lassen sich mit dem abgerundeten Bürstenkopf unkompliziert erreichen. Die UNGER Bad & Fliesenbürste liegt nicht nur sicher und gut in der Hand, sodass auch kräftigeres Schrubben perfekt gelingt. Auch entfernen die selbst hartnäckige



Shampoo-, Duschgelrückstände und Verfärbungen problemlos.



Für saubere zementäre Fugen in Bad und Küche



Die UNGER Fugenreinbürste eignet sich perfekt zur Reinigung von zementären und Anschlussfugen in Küche und Bad. Besonderes Merkmal: die V-Form der Borsten. Durch diese lassen sich die Fliesenzwischenräume und auch die Winkel von Duschkabinentüren einfach erreichen. Mit dem runden Bürstenkopf der UNGER Fugenreinbürste gelangen Anwender zudem in jegliche Ecken, sodass eine sorgfältige Rundum-Reinigung im Nasszellenbereich ohne Anstrengung gelingt. Zudem ist es mit der Fugenreinbürste auch möglich, den Fliesenspiegel in der Küche oder generell schwer erreichbare Stellen im Küchenbereich z.B. in Kühlschränken von Schmutz zu befreien.



Gläser, Thermoskannen oder Vasen flexibel säubern



Praktischer Helfer für die Reinigung von hohen Gläsern, Thermoskannen oder Vasen: die UNGER Glas & Flaschen-Flexibürste. Lästige Ablagerungen von Kalk und Schmutz, aber auch feste Verkrustungen z. B. am Vasenboden lassen sich mit ihr einfach und schnell entfernen. Möglich macht das der flexible, flache Bürstenkopf. Mit ihm gelingt die 360° Reinigung von schwer zugänglichen Stellen von Trinkflaschen und Thermoskannen oder Glaseckbereichen von Dekantern und Vasen, problemlos und effektiv.



Smarter Helfer für Spüle & Co.



Hartnäckige Essensreste vom Geschirr entfernen und die Spüle im Anschluss reinigen – mit der UNGER 2-in-1 Spül- & Abflussbürste gelingt das im Handumdrehen. Der abgerundete Bürstenkopf für eine 360° Reinigung ist besonders geeignet für schwer erreichbare Stellen, wie z. B. verkalkte Zwischenräume rund um das Spülbecken. Weiterer Vorteil: am Bürstenkopf sind blaue Schrubb-Borsten integriert. Diese sind speziell für die unkomplizierte und einfache Reinigung des Abflusssiebs, sowie das Vorspülen von eingebrannten Töpfen geeignet.



Mit dem neuen UNGER Küche & Bad Sortiment profitiert der Handel von frischen Impulsen im . Selbsterklärende Produkte sorgen für eine hohe Umschlaggeschwindigkeit und zufriedene Kunden.



Die Platzierung wird neben der Integration im UNGER Stammregal auch in einer Dauerzweitplatzierung, dem sogenannten Haushalts-Kompetenzcenter erfolgen.

