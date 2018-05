Forsa-Umfrage in Nordrhein-Westfalen: Zwei Drittel gegen Brennelement-Exporte und für Stilllegung der Atomfabriken

Eine breite Mehrheit der nordrhein-westfälischen Bevölkerung spricht sich für einen Lieferstopp deutscher Brennelemente an ausländische Atomreaktoren aus. Darüber hinaus befürworten ebenso viele Menschen die Stilllegung der Atomfabriken in Gronau und Lingen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des Umweltinstituts.



In einer repräsentativen Studie hatte forsa 1.075 Menschen in Nordrhein-Westfalen befragt. 67 Prozent der Bürgerinnen und Bürger befürworten einen Lieferstopp von Brennelementen ins Ausland. 68 Prozent sprechen sich für die komplette Stilllegung der zwei Atomfabriken in Deutschland aus.



„Die deutschen Atomfabriken Gronau und Lingen beliefern unter anderem die hochgefährlichen Risikoreaktoren Tihange und Doel in Belgien. Es gibt in Nordrhein-Westfalen einen breiten Rückhalt dafür, die Brennelement-Lieferungen an solche Reaktoren zu stoppen und die Uranfabriken in Deutschland zu schließen. Dies ist ein klares Signal an Ministerpräsident Armin Laschet, nun endlich wirkungsvoll auf die Stilllegung der belgischen Pannenmeiler hinzuwirken“, so Dr. Philip Bedall, Referent für Energie- und Atompolitik beim Umweltinstitut München zu den Ergebnissen der aktuellen forsa-Umfrage.



„Um das Risiko eines verheerenden Reaktorunfalls in Belgien zu bändigen, braucht es einen sofortigen Exportstopp für die deutschen Atomfabriken. Es liegt in der Hand von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, künftige Liefergenehmigungen zu verweigern“, so Bedall. „Konsequent im Sinne des deutschen Atomausstiegs wäre zudem die zeitnahe Stilllegung der Atomfabriken. Auch diese Maßnahme, die erst in mehreren Jahren Wirkung entfalten würde, muss bereits heute eingeleitet werden.“



Die neue Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag „[…] verhindern, dass Kernbrennstoffe aus deutscher Produktion in Anlagen im Ausland, deren Sicherheit aus deutscher Sicht zweifelhaft ist, zum Einsatz kommen“. Sie will dazu „prüfen, auf welchem Wege wir dieses Ziel rechtssicher erreichen“¹.



Ein Rechtsgutachten im Auftrag der Ärzte-Organisation IPPNW zeigt, dass ein sofortiges Export-Verbot rechtssicher möglich ist. Zugleich unterstützen Gutachten im Auftrag des Bundesumweltministeriums die Einschätzung, dass auch die Stilllegung der Atomfabriken „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ rechtssicher möglich wäre – in Einklang mit dem Verfassungsrecht, mit dem Völkerrecht und mit dem Europarecht.



Weitere Informationen und Quellenangabe:



Repräsentative forsa-Umfrage in NRW im Auftrag des Umweltinstituts:

https://bit.ly/2KuIcJ4



Pressemitteilung zu den Ergebnissen einer themengleichen Forsa-Umfrage in Niedersachsen:

https://bit.ly/2IsPtZl



Hintergrundinformationen zu den Atomfabriken und Brennstoff-Exporten

(inkl. Gutachten von IPPNW und BMU): https://bit.ly/2rOm4S9



¹ https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren