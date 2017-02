Eine faszinierende neue Champlevé-Minutenrepetition: Ulysse Nardin präsentiert das Modell NORTH SEA

Der Ulysse Nardin North Sea Minute Repeater ist eine starke Hommage an die Ölindustrie und die neueste Ergänzung der einzigartigen Zeitmesser in der Kollektion Classic.



Das aus feinem Gold und Champlevé-Email gefertigte North Sea-Modell zeigt eine unglaublich realistische Darstellung der gewaltigen Offshore-Bohrinseln, von denen aus auf offener See nach dem kostbaren „schwarzen Gold" der Erde gebohrt wird. Der Betrachter blickt von unten her auf die Bohrinsel aus schimmerndem Champlevé-Email, die sich majestätisch aus dem schwarzen Meer mit seinen fein gearbeiteten Wellen im Vordergrund erhebt. Ein roter Himmel setzt die atemberaubend detailreiche Konstruktion eindrucksvoll in Szene. Im Hintergrund ist eine weitere golden schimmernde Bohrinsel zu erkennen.



Wird die Minutenrepetition aktiviert, beginnen drei aus 18 Karat Gold gearbeitete Kräne – die Jaquemarts – sich zu bewegen und akustisch die Stunden, die Viertelstunden und die Minuten anzuzeigen. Die Minutenrepetition, die für ihren kristallinen Klang und ihre eindrucksvolle mechanische Zeitmessung bekannt ist, ist in der Uhrenindustrie und bei Kennern als eine der schwierigsten Komplikationen überhaupt hoch angesehen.



Die Technik des Champlevé-Emails ist sehr selten. Diese Uhr ist ein ausgezeichnetes Beispiel für diese alte Kunst. Sie wurde im 12. Jahrhundert entwickelt und wird heute nur noch von einer Handvoll Kunsthandwerkern weltweit beherrscht. Als Erstes muss der Graveur das Design auf eine Goldplatte übertragen. Mit großer Sorgfalt arbeitet er das Motiv dreidimensional in das Metall. Anschließend trägt der Emaillierer die verschiedenen Email-farben auf. Schließlich wird die Kreation durch den Graveur, der das Metall nach dem Polieren bis zur Perfektion ziseliert, zum Leben erweckt.



Kleine schwarze Indizes und elegante, schlichte Zeiger für Stunden und Minuten sorgen dafür, dass die mächtigen Bohrinseln aus Champlevé-Email auf dem Rotgold-Zifferblatt im Mittelpunkt stehen.



Der Ulysse Nardin North Sea Minute Repeater steht für höchste Uhrmacherkunst. Er verknüpft jahrhundertealtes Kunsthandwerk mit modernster Technik. Aus dieser Verbindung entsteht eine kostbare Hommage an die Industrie.

