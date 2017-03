Rapskurse liegen deutlich über Weizen

Das Verhältnis der Terminmarktnotierungen von Raps und Weizen ist im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016/17 kontinuierlich gewachsen. Zwischenzeitlich stiegen die Rapskurse auf das 2,3-Fache an.



Die Terminmarktnotierungen von Weizen und Raps in Paris weisen für die neue Ernte 2017 einen sehr unterschiedlichen Verlauf auf. Während die Weizennotierungen unter dem Eindruck der üppigen globalen Versorgung einen sehr stabilen Verlauf auf relativ geringem Niveau gezeigt haben, sind die Rapskurse volatiler, allerdings auf deutlich höherem Kursniveau. So wurde Weizen ex Ernte 2017 zum Beginn des Wirtschaftsjahres 2016/17 mit rund 181 EUR/t bewertet. In der Zwischenzeit sind die Notierungen sukzessive auf aktuell 168 EUR/t gefallen. Das entspricht einem Abschlag von 7,3 %. Raps zur Ernte 2017 hatte seinen Tiefststand Anfang August 2016 mit 344 EUR/t erreicht und hat sich bis Mitte Dezember auf 397 EUR/t befestigt. Damit liegt die Differenz zwischen Höchst- und Tiefstkursen bei 53 EUR/t. Allerdings haben sich die Rapskurse auch in den vergangenen Monaten über der Marke von 380 EUR/t gehalten und sind nach Angaben der Agrarmarkt Informationsgesellschaft mbH (AMI) erst in den zurückliegenden Wochen durch die Rekordsojaernte in Südamerika und schwächere Rapsölpreise unter Druck geraten. Das Verhältnis zwischen den Raps- und Weizenkursen lag bis auf wenige Wochen im Juli 2016 immer über dem Faktor 2. Ende 2016 wurde die Tonne Raps sogar mit dem 2,3-Fachen des Kurses von Weizen bewertet.

UFOP - Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.

