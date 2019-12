Pressemitteilung BoxID: 779461 (UFA Show & Factual GmbH)

WER KANN, DER KANN! UFA SHOW & FACTUAL produziert deutsche Adaption der Backshow "Nailed it!" für Netflix

Auf ins zuckersüße Chaos! Mit WER KANN, DER KANN! produziert UFA SHOW & FACTUAL die deutsche Adaption der Netflix-Backshow „Nailed it!“. Die sechs Ausgaben werden ab 17. Januar 2020 auf Netflix veröffentlicht. Moderiert wird die Show von Moderatorin, Autorin und Curvy-Model Angelina Kirsch.



Moderatorin Angelina Kirsch: „Ich freue mich sehr, diese tolle Backsendung präsentieren zu können. Es ist eine coole und sehr lustige Sendung, bei der es sich anders als in anderen Backsendungen nicht um das perfekte Ergebnis dreht, sondern um den Spaß am Backen und die Freude im Leben.”



Bianca Barth, Executive Producer UFA SHOW & FACTUAL: „Mit WER KANN, DER KANN! arbeiten wir erstmals für Netflix und haben gemeinsam eine Backshow auf die Beine gestellt, bei der es mehr zu lachen gibt als zu lernen. Ich wünsche allen Zuschauern mit unseren witzigen Kandidatinnen und Kandidaten, schiefen Torten und unserer wunderbaren Moderatorin genauso viel Spaß, wie wir beim Produzieren hatten. Happy Streaming!“



Jennifer Mival, Content Manager Non-fiction Series bei Netflix: „Back- und Kochformate sind lange von dem Drang zur Perfektion dominiert worden. Mit unserer Interpretation von ‚Nailed it!‘ bringen wir den Spaß am Scheitern zurück in die Küche. Unter dem Motto ‚Tu was Du (noch) nicht kannst‘ wagen sich unsere Kandidaten an aufwendigste Torten und nehmen in Kauf, dass beim Nachbacken so einiges schief läuft. WER KANN, DER KANN! feiert diese Fails und motiviert, es trotzdem zu versuchen.“



Bei WER KANN, DER KANN! treten pro Folge drei Hobbybäcker gegeneinander an, um ihr noch ausbaufähiges Backtalent unter Beweis zu stellen. In zwei Runden müssen sie professionelle Meisterwerke nachbacken – mehrstöckige Torten, aufwändige Cupcakes oder phantasievolle Cakepops. Wer es trotz Zeitdruck und leichter Überforderung schafft, der Vorlage am nächsten zu kommen, gewinnt ein Preisgeld von 5.000 Euro. Beurteilt werden die amüsanten Resultate von einer Jury bestehend aus Moderatorin Angelina Kirsch, dem Konditor-Weltmeister Bernd Siefert und einem pro Folge wechselnden Gastjuror.



Moderatorin Angelina Kirsch begleitet die tapferen Amateure durch die Show. Die 31-Jährige, die selbst leidenschaftliche Hobbybäckerin ist, übernimmt bei WER KANN, DER KANN! zum ersten Mal die Moderation einer Show.



Welcher Hobbybäcker sich am geschicktesten durch die Aufgaben backt und welche Back-Katastrophen die Jury aufgetischt bekommt, ist ab dem 17. Januar 2020 bei Netflix zu sehen.



WER KANN, DER KANN! ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL im Auftrag von Netflix.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (