Neue Weichen auf der Stadtbahnlinie 8: Geänderte Abfahrtsposition im Bereich "Messe/Nord"

Ab Samstag, 17. August 2019, ca. 21.15 Uhr, bis Sonntag, 18. August 2019, Betriebsschluss, werden am Endpunkt „Messe/Nord“ der Stadtbahnlinie 8 die Weichen erneuert. Deshalb ändert sich an der Haltestelle „Am Mittelfelde“ und dem Endpunkt der Linie 8 „Messe/Nord“ die Abfahrtsposition.



Haltestelle „Messe/Nord“: Die Ankunft und Abfahrt der Stadtbahnen erfolgt am ersten Bahnsteig bei Einfahrt in die Schleife - neben dem Parkplatz mit den Schildern "Nord 3".



„Am Mittelfelde“: Die Stadtbahnen fahren in beiden Fahrtrichtungen vom Bahnsteig in Fahrtrichtung Messe/Nord ab. Bitte achten Sie hier besonders auf die Ziele an den Stadtbahnen.



Ab der Haltestelle „Stadtfriedhof Seelhorst“ halten die Stadtbahnen wieder regulär.





