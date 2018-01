Neue Route ab 2. Februar 2018

Ab Freitag, 2. Februar 2018, fährt das ÜSTRA Infomobil eine neue Route.



Dienstags hält das Mobil an geraden Kalenderwochen in Ronnenberg am REWE Markt (Berliner Str. 23) und an ungeraden Wochen in Rethen am Marktplatz.



Mittwochs steht der mobile Kundenservice am Marktplatz in Altwarmbüchen (Bothfelder Straße) und donnerstags am Leine Center in Laatzen. Die wöchentliche Infotour endet freitags am Einkaufszentrum in Langenhagen. Das ÜSTRA Infomobil ist an den jeweiligen Tagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wer Tickets kaufen möchte oder Fragen zu den Angeboten und Fahrplänen hat, kann sich direkt vor Ort an die Kundenberater wenden.

