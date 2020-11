Aufgrund der steigenden Corona- Infektionszahlen, sagt die ÜSTRA die für 2020 geplanten Übungstermine sowohl für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste als auch für Hundebesitzer ab. Somit entfällt der Termin „Mobil mit Hund in Bus und Bahn“ am Samstag, 7. November 2020, und der Termin „Mobil im Leben“ am Samstag, 14. November 2020.



Neue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben: Im kommenden Jahr sollen die Übungstage wieder angeboten werden. Sobald eine Entspannung der Situation absehbar ist, werden die Termine veröffentlicht. Bei den jeweiligen Übungstagen an der Haltestelle „Messe/Nord“, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den sicheren Ein- und Ausstieg, sowie das richtige Verhalten in der Stadtbahn unter professioneller Anleitung üben.



Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:

Udo Iwannek

T +49 511 1668-2439

