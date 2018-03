Buslinie 100 fährt Umleitungen

Da die Willy-Brandt-Allee am Samstag, 17. März, wegen Bauarbeiten komplett gesperrt wird, fahren die Busse der Linie 100 zwischen Aegidientorplatz und Stadionbrücke eine Umleitung.



Es geht über die Haltestelle „Rathaus/Friedrichswall“ (Haltestelle der Linie 120) direkt weiter zur Haltestelle „Stadionbrücke“. Die Stopps „Rathaus/Bleichenstraße“, „Maschsee/Sprengel Museum“, „HDI Arena“, „Stadionbad“ und „Luise-Finke-Weg“ entfallen.



Die Sperrung ist voraussichtlich am Sonntagmorgen, 18. März, gegen 9 Uhr beendet.



Zudem wird ab Samstag, 17. März, bis voraussichtlich Samstag, 24. März, im Bereich Kröpcke – auf der Ständehausstraße – gebaut. Die Linie 100 fährt ab der Haltestelle „Königstraße“ über die Ersatzhaltestelle „Thielenplatz/Schauspielhaus“ direkt weiter zum „Aegidientorplatz“.



Die Haltestelle „Kröpcke“ entfällt. Alle Fahrten, die am „Kröpcke“ beginnen bzw. enden, halten ersatzweise an der Haltestelle „Kröpcke/Theaterstraße“ (ca. 250 Meter Fußweg vom bzw. bis zum „Kröpcke“).

