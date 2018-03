Beginn der Sommerzeit: Tickets gelten länger

Am kommenden Wochenende beginnt die Sommerzeit. Dazu werden am Sonntag, 25. März 2018, die Uhren um eine Stunde von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Für die Fahrgäste der ÜSTRA ergeben sich durch diese Umstellung keine Nachteile.



In den Fahrplänen an den Haltestellen der ÜSTRA ist die Zeitumstellung bereits berücksichtigt, sie gelten daher unverändert. Die Fahrkartenentwerter der ÜSTRA werden automatisch umgestellt. Sollten vereinzelt falsche Uhrzeiten abgestempelt werden, gelten die Fahrkarten der neuen Zeit entsprechend.

