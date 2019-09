Pressemitteilung BoxID: 768807 (Überseequartier Beteiligungs GmbH)

Mit Tobias Friedrich in die Tiefen des Meeres abtauchen

Am Mittwoch, den 18. September 2019 eröffnete die 20. OPEN ART Ausstellung „BELOW SURFACE – Leben im Ozean“ von Tobias Friedrich auf dem Überseeboulevard, in der HafenCity Hamburg. Als Auftakt veranstaltete das nördliche Überseequartier in Kooperation mit dem AMAP e.V. eine Vernissage im dort ansässigen Café TONI sowie dem benachbarten Club 20457. Rund 100 geladene Gäste lauschten ab 18:00 Uhr den begrüßenden Worten von Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland und den leidenschaftlichen Erzählungen des Unterwasserfotografen. Bei Sonnenschein und typischer Hamburger Briese ging es gemeinsam mit Tobias Friedrich von Bild zu Bild, den Überseeboulevard entlang. Auf 57 großformatigen Fotografien sind Haie, versunkene Schiffwracks, Eisberge und Korallen zu sehen, die er auf seinen zahlreichen Expeditionen in nahe und ferne Tauchreviere entdecken konnte. Weitere Einblicke in die faszinierende Unterwasserwelt gaben ein Gastbeitrag von Jasmin Jaerisch, Redakteurin des Magazins Tauchen, sowie ein Vortrag von David Niklas Jansen, Geschäftsführer des AMAP e. V.



Die gemeinnützige Naturschutzorganisation AMAP e.V. ist Veranstalter der HORIZONTA. Sie unterstützt den Erhalt und die Ausweitung des stark fragmentierten Mata Atlântica-Regenwaldes in Brasilien und setzt sich so für den weltweiten Klima-, Wald- und Biodiversitätsschutz ein. Die Vernissage nutzte David Niklas Jansen, Vorsitzender des AMAP e.V., um auf die prekäre Lage in der Mata Atlântica aufmerksam zu machen: „Die Mata Atlântica zählt zu den artenreichsten Regenwäldern unserer Erde – nur 8 bis 10 Prozent sind in Fragmenten noch intakt. Mit der jährlichen HORIZONTA-Festivalreihe möchten wir den Menschen die Faszination Natur näherbringen und dazu bewegen, sich gemeinsam mit AMAP für den Erhalt des Regenwaldes einzusetzen.“ Das diesjährige HOTIZONTA-Festival Hamburg findet am 20. Oktober in der Laeiszhalle statt und umfasst vier aufeinanderfolgende Live-Reportagen, darunter auch Tobias Friedrich mit seiner gleichnamigen Liveshow „BELOW SURFACE – Leben im Ozean“. Die OPEN ART Ausstellung am Überseeboulevard kann bis zum 29. März 2020 kostenlos und rund um die Uhr bestaunt werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (