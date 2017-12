Kunstinstallation "RedBalloon: The Tower" für 2018 auf Burg Rötteln in Vorbereitung

An vier Tagen im September 2018 (13.9. abends bis 16.9.) wird eine Großinstallation des Künstlers Klaus Kipfmüller unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Lörrach, Jörg Lutz, zu einem besonderen Kunstereignis und Ort der Begegnung für die Menschen in der Region werden. Die „RedBalloon-Installation: The Tower“ wird die erste von drei trinational geplanten Großinstallationen sein, für 2019 und 2020 sind zwei weitere im Eurodistrikt vorgesehen. Geeignete Locations werden noch gesucht. Interessenten können sich beim Veranstalter melden. Die finanzielle Grundlage hierfür legt der Hauptsponsor: der regionale Energieversorger die Energiedienst AG.



Als „Leuchtturmprojekt“ wird 2018 der Bergfried der Burg Rötteln in Lörrach-Haagen mit rund 4000 roten Ballons komplett ummantelt und abends rot beleuchtet, so dass „The Tower“ auch im wörtlichen Sinn Ausstrahlung weit ins Dreiland hinein haben wird. Hinzu kommt ein Klangerlebnis, das die Betrachter von der großen Terrasse der Oberburg aus erleben können. Visuelles und akustisches Erlebnis ergeben ein Gesamtkunstwerk, das bei Einbruch der Dunkelheit seine ganze Wirkung entfaltet. Im Gewölbekeller der Burg wird eine Ausstellung der Künstlergruppe H’ART zu sehen sein. Ergänzend werden im überdachten „ART- Village“ auf der Unterburg Speisen und Getränke zum Kauf angeboten. Der Eintritt ist am Sonntag, 16. September bis in die Nacht hinein (23 Uhr) kostenlos, ebenso tagsüber (10-18 Uhr) an den beiden Tagen davor.



Der Röttelnbund unterstützt die Aktion, macht jedoch zur Auflage, dass sich aus Sicherheitsgründen maximal 500 Personen gleichzeitig auf der Oberburg befinden dürfen. Der beleuchtete Turm wird aber auch von außerhalb der Burg weit sichtbar sein. Erstmals wird der Turm am Donnerstag, 13. September 2018 abends im Rahmen eines Abends des Hauptsponsors erstrahlen.



Künstlerisch ist die RedBalloon-Installation eine Ausdrucksmöglichkeit innerhalb der Konkreten Kunst, der sich der Aktionskünstler Klaus Kipfmüller auch in seiner Malerei verschrieben hat. Dabei geht es um Fläche, Linie und Farbe, hier umgesetzt mit Luft, Licht und Klang zu einem sozusagen plastischen Rechteck, einem Quader, einer Großskulptur, deren Existenz zeitlich befristet ist (siehe separates Konzept „RedBalloon: The Tower).



Die künstlerische Idee und Umsetzung liegt bei dem Künstler Klaus Kipfmüller, unterstützt von der Künstlergruppe H’ART. Für die Organisation ist die UC Innovativa GmbH Lörrach mit ihrem Geschäftsführer Uwe Claassen verantwortlich. Die Finanzierung von Personal und Technik (Material, Befestigungssystem, Beleuchtung, Sound, Sicherheitskonzept, Überdachung des“ ART Village“ ) sowie Catering und Musik erfolgt ausschließlich über Sponsoren und Eintritt am Samstagabend.



Die einzelnen Tage:



Sonntag, der 16. September ist für die allgemeine Öffentlichkeit mit kostenlosem Eintritt geöffnet (11 bis 23 Uhr). Im „ART-Village“ und im Biergarten von „Fräulein Burg“ der Unterburg werden Speisen und Getränke angeboten. Beleuchtung der Installation bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 20 Uhr). Zugang zur Oberburg maximal 500 Personen gleichzeitig.



Für Samstag, den 15. September abends (VIP-Abend) können nur im Vorverkauf Tickets für 60 Euro incl. Mwst. erworben werden, sie beinhalten auch Speisen (Fingerfood, Tapas, Häppchen), Getränke (alkoholische und nichtalkoholische) und Musik einer regionalen Band oder Formation, die zum Event und der Location passen soll. Gerne nehmen wir ab sofort Bewerbungen entgegen. Begrenzung der Personenzahl auf 500 Personen. Tagsüber ist die Burg von 10 bis 18 Uhr bis zur oberen Terrasse geöffnet und gratis zugänglich, Speisen und Getränke werden angeboten.



Am Freitag, 14. September ist der Abend der Sponsoren, Partner und deren geladenen Gästen (geschlossene Gesellschaft). Tagsüber kann die Burg von 10 bis 18 Uhr wie oben gratis betreten werden, Bewirtung findet statt.



Am Donnerstagabend (13.9.) findet die internationale Pressekonferenz statt und abends eine geschlossene Mitarbeiterveranstaltung des Hauptsponsors.



Am Sonntag wird ganztägig ein Buspendeldienst vom Freizeitcenter Impulsiv (Messegelände Regio-Messe) für € 2,- (Hin- und Rückfahrt) angeboten.



An allen Tagen und beim Aufbau ist der obere Turm der Burg nicht zugänglich.

