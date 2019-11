Pressemitteilung BoxID: 775692 (Ubisoft GmbH)

The Crew® 2 - das vierte große Update, Blazing Shots , ist ab sofort kostenlos verfügbar

Jede Woche wird zum Fest in der Motornation!

Ubisoft® gab heute bekannt, dass das Blazing Shots Update für The Crew 2 ab sofort kostenlos für PlayStation® 4 und die Xbox One Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Windows PC erhältlich ist. The Crew 2 ist außerdem auf UPLAY+*, dem Abonnement-Service von Ubisoft erhältlich.



Das neue Video kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden: https://www.youtube.com/watch?v=-wLdRT8576E&feature=youtu.be



Mit The Crew 2 Blazing Shots verschärft sich der Konkurrenzkampf mit neuen LIVE Summit Events. Spieler fahren um die Spitze der Rangliste und können exklusive Belohnungen basierend auf ihrem Ranking gewinnen. Bei wöchentlichen PvE Turnieren müssen sie sich in neun Aktivitäten beweisen. Darüber hinaus können Herausforderer einmal im Monat an einem Premium LIVE Summit teilnehmen, wo die besten Spieler mit einem einzigartigen Fahrzeug belohnt werden.



The Crew 2 Blazing Shots stellt das Elite Bundle 3 vor, das drei exklusive Fahrzeuge einen Monat lang mit einem Rabatt von 20 Prozent bietet: Ferrari 599XX EVO (Touring Car), Porsche Carrera GT (Hypercar) und der Citroën GT (Hypercar).



Zudem werden ab Day One und in den folgenden Monaten 12 neue Fahrzeuge hinzukommen, darunter einige der legendärsten Autos, die je gebaut wurden, wie der Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (Hypercar) und der Mazda RX-8 (Street Race). Um die eigenen Fahrzeuge richtig strahlen zu lassen, wurde eine brandneue Kosmetikkategorie, die Underglows, hinzugefügt. 78 neue Kosmetikartikel werden im Laufe des Monats ergänzt, damit die Spieler ein Fahrzeug kreieren können, das für einen Motorsport-Champion auch geeignet ist.



In The Crew 2, das von Ubisoft Ivory Tower** in Lyon entwickelt wird, können Spieler die Spannung des amerikanischen Motorsports, in den vollständig überarbeiteten und neu gestalteten USA erleben. The Crew 2 erweitert die physikalischen Grenzen und stellt die Fähigkeiten von Renn- und Open-World-Fans im endlosen Wettbewerb oder bei der Erkundung erneut auf die Probe. Sie können eine Vielzahl exotischer Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge sammeln, mit denen sie die Motorsportszene auf dem Land, zu Wasser und in der Luft dominieren. Das Spiel bietet Herausforderungen und Inspirationen in den vier verschiedenen Motorsportfamilien: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle. Hierfür steht eine breite Auswahl verschiedener Fahrzeugtypen zur Verfügung.



Mehr Informationen zu The Crew 2 und allen anderen Ubisoft-Titeln erhalten Sie unter: www.ubiblog.com



Die neuesten Informationen zu The Crew 2 gibt es unter http://thecrewgame.com oder auf Facebook unter www.facebook.com/TheCrew.de und auf Twitter unter www.twitter.com/TheCrewGame mit dem Hashtag #TheCrew2



* Es gelten Nutzungsbedingungen, einschließlich territorialer, Plattform- und Altersbeschränkungen.



** Die Partner-Studios sind Ubisoft Bukarest, Ubisoft Paris, Ubisoft Shanghai und Massive, ein Ubisoft Studio.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (