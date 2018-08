Hungry Dragon erscheint am 30. August

Ubisoft® kündigte heute an, dass Hungry Dragon der neueste Ableger der beliebten Hungry-Reihe sein wird. Das Spiel erscheint weltweit am 30. August und ist für iOS über den App Store und für Android via Google Play erhältlich. Spieler können sich schon vorab registrieren um exklusive Belohnungen im Spiel zu erhalten.



Der Trailer kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/1BwnnZMcQYQ



Von Ubisoft Barcelona Mobile entwickelt, führt Hungry Dragon den Spieler auf dem flammenden Weg der Zerstörung durch eine offene Mittelalter-Welt voll mit köstlichen und ahnungslosen Kreaturen. In ihrem Fress-Wahn verspeisen die Spieler Beute unterschiedlichster Art, darunter Schafe, Dorfbewohner und Goblins, während sie gigantische Gegner bezwingen, um Punkte zu sammeln.



Spieler können mehr als 10 einzigartige Drachen sammeln, einer mächtiger als der andere. Außerdem können sie die Jagdfähigkeiten der Drachen durch das Freischalten verrückter Kostüme und die Auswahl von Begleitern verstärken und so noch mehr Chaos in die Spielwelt bringen.



Spieler können sich ab jetzt vorab registrieren unter: http://hungrydragon.ubi.com/.

