Die Siedler History Collection ist ab sofort erhältlich

Ubisoft® kündigte heute an, dass Die Siedler History Collection ab heute erhältlich ist. Die Siedler History Collection wurde von Ubisoft Blue Byte entwickelt und beinhaltet alle sieben Hauptspiele und Erweiterungen der Strategie-Aufbau-Serie.



Alle Spiele der Reihe laufen problemlos auf modernen Computern mit Windows 10 und enthalten viele weitere Verbesserungen gegenüber den Originalversionen. Die Siedler History Collection ist digital über Uplay erhältlich. In Deutschland erscheint ebenfalls eine physische Version im Handel. Jedes Spiel aus der Sammlung kann zudem auch einzeln als History Edition bei Uplay erworben werden.



Ursprünglich von Blue Byte entwickelt und von Volker Wertich entworfen, haben weltweit Millionen von Spielern die Welt der Siedler erkundet und das berühmte Wuseln erlebt. Im Mittelpunkt jedes Siedler-Spiels steht die Aufgabe, eine mittelalterlich geprägte Stadt zu gründen und zu vergrößern, indem Produktionsketten für Waren erschaffen und neue Gebiete erkundet und erobert werden.



Der Launch-Trailer kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/BlPSZcUGDMs



Die History Collection beinhaltet folgende Spiele:



Die Siedler (1993) History Edition



Ubisoft Blue Byte dreht die Uhr um 25 Jahre zurück und lässt Spieler die Faszination dieses Klassikers der Spiele-Geschichte noch einmal erleben. Die Edition beinhaltet das Hauptspiel mit Verbesserungen wie Windows 10 Kompatibilität, verschiedene Spielgeschwindigkeiten und klassische RTS-Steuerung.



Die Siedler II – Veni, Vidi, Vici History Edition



Als Anführer der Römer übernimmt der Spieler die Verantwortung für die Geschicke seines Volkes.



Die Edition beinhaltet das Hauptspiel und die Die Siedler 2 Mission-CD.



Liste der Verbesserungen: Windows 10 Kompatibilität, automatisches Speichern, 4K-Auflösung, Maus-, Keyboard- und Controller-Unterstützung für den Split Screen Modus.



Die Siedler III History Edition



Die Siedler III ist eine strategische Fantasy-Zivilisationssimulation, in der die fleißigen Untertanen des Spielers Gebäude bauen, Waren produzieren und neue Länder erobern. Diese Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die Die Siedler III - Mission CD und die Erweiterung Das Geheimnis der Amazonen.



Liste der Verbesserungen: Windows 10 kompatibel, automatisches Speichern, 4K- und Dualmonitor-Unterstützung, Online Mehrspieler via Uplay.



Die Siedler IV History Edition



Der Spieler wählt aus insgesamt vier spielbaren Völkern (Römer, Wikinger, Trojaner und Maya) und stellt sich der Bedrohung durch das dunkle Volk. Diese Edition enthält neben dem Hauptspiel die Die Siedler IV-Mission CD und die Erweiterung Die Trojaner und das Elixier der Macht.



Liste der Verbesserungen: Windows 10 Kompatibilität, automatisches Speichern, 4K- und Dualmonitor-Unterstützung, Online Mehrspieler via Uplay.



Die Siedler – Das Erbe der Könige History Edition



Das Spiel bietet einen abwechslungsreichen Mix aus packenden Aufbaupartien und spannenden Echtzeit-Schlachten. Vielfältige Landschaften warten darauf, von den Spielern erkundet und bebaut zu werden. Diese Edition enthält neben dem Hauptspiel die beiden Erweiterungen Nebelreich und Legenden.



Liste der Verbesserungen: Windows 10 Kompatibilität, Online Mehrspieler via Uplay.



Die Siedler – Aufstieg eines Königreichs History Edition



Der Spieler errichtet lebendige Städte in einer mittelalterlichen Welt. Oberstes Ziel ist es, das Reich zu vergrößern und als legendärer König in die Geschichte einzugehen. Diese Edition enthält das Hauptspiel und die Erweiterung Reich des Ostens.



Liste der Verbesserungen: Windows 10 Kompatibilität, Online Mehrspieler via Uplay.



Die Siedler 7 History Edition



Inmitten von grünen Wäldern und saftigen Wiesen wuselt es wieder. Die Spieler allein halten das Schicksal ihres Reiches in den Händen. Ob als belesener Mönch, schlauer Kaufmann oder tapferer Feldherr – es liegt in ihrer Hand, mit einer klugen Taktik ein florierendes Königreich mit Macht und Ansehen aufzubauen.



Diese Version enthält das Hauptspiel und alle verfügbaren DLCs. Zu den Verbesserungen gehören die Unterstützung von Windows 10 und die Möglichkeit, das Spiel nun auch Offline ohne stetige Internetverbindung zu spielen.



Mehr Informationen zu Die Siedler und Die Siedler History Collection finden Sie hier: https://www.thesettlers-alliance.com/ und https://www.ubisoft.com/de-de/game/the-settlers-history-collection/



Über Ubisoft Blue Byte



2018 feiert Ubisoft Blue Byte das 30. Jubiläum und ist damit einer der Pioniere der deutschen Spieleentwicklung. An zwei Standorten in Düsseldorf und Mainz entwickelt Blue Byte hochwertige Strategiespiele wie „Die Siedler“ und „Anno“, welche von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt gespielt werden. Beide Studios sind auch als Co-Entwickler großer Ubisoft-Marken erfolgreich, wie etwa Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, For Honor und Skull & Bones, an denen die Teams eng mit anderen Ubisoft-Studios zusammenarbeiten. Das internationale Ubisoft Blue Byte-Team von über 300 Entwicklern hat sich dazu verschrieben unvergessliche und inspirierende Spieleerlebnisse zu erschaffen und stets die neuesten Technologien und Plattformen zu unterstützen und zu nutzen. Ubisoft Berlin, das Anfang 2018 öffnete, ist Teil des Ubisoft Blue Byte Studio-Netzwerkes. Mehr über Ubisoft Blue Byte unter www.bluebyte.com



