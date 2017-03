Morecast Update: Premium-Wetter-App ab sofort auch werbefrei erhältlich

Präzise Wetterinformationen – das bietet die Premium Wetterapp Morecast ab sofort auch ohne Werbeeinblendungen an. Außerdem neu: User können die Premium-Funktionen der App wie den Globus mithilfe eines Videos bereits vor der Registrierung kennenlernen. Das Update ist ab sofort für Android verfügbar, die aktualisierte Version für iOS folgt in Kürze.



In der Abo-Version werbefrei

Ab sofort können die Nutzer wählen, ob sie die Wetter-App mit Werbung nutzen oder ein werbefreies Abo abschließen möchten. Für nur 2,99 Euro im Jahr lassen sich die Werbeeinblendungen ausblenden. Das Abo ist mit dem Account verknüpft: verwendet der User denselben Account auf mehreren Geräten, gilt die Abo-Version demnach überall dort. Das Abo ist jährlich kündbar.



Video-Vorschau präsentiert Globus-Funktion

Eine weitere Neuerung ist das Vorschau-Video für den Wetter-Globus: User können dadurch die Funktionen des Globus’ kennenlernen, bevor sie sich kostenlos registrieren. Sind die User einmal angemeldet, lässt sich der 3D-Wetter-Globus mit Fingerbewegungen drehen und zoomen und zeigt das Wetter auf der ganzen Welt an – inklusive Temperatur, Niederschlag und Blitzen in Echtzeit oder im Zeitraffer.



Einfacher Einstieg in die Community

Mit dem Update hat Morecast die Registrierungsseite der App-eigenen Community visuell neu gestaltet. Die überarbeitete Seite erleichtert neuen Usern jetzt den Start in den integrierten Social-Media-Bereich von Morecast. Dort posten die so genannten Morecaster aktuelle Bilder oder teilen, liken und kommentieren täglich tausende Wettermomente anderer Mitglieder.



Über MORECAST

MORECAST ist eine Marke von UBIMET, einem international führenden Wetterdienst mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Die Wetter-App bietet Nutzern hochpräzise Wetterinformationen in Echtzeit für die ganze Welt. Alle Daten sind im Detail für die nächsten 24 Stunden, drei, sieben und bis zu 14 Tage einsehbar. MORECAST ist inklusive aller Premiumfeatures über App-Stores für Android und iPhone sowie über www.morecast.com zum Download verfügbar.



MORECAST in sozialen Netzwerken

Facebook: www.facebook.com/morecast

Twitter: twitter.com/morecast_DACH

Instagram: instagram.com/morecast

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren