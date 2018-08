two heads® auf der Zukunft Personal

Es ist lange kein Geheimnis mehr, dass fachliches Know-How inzwischen nicht mehr ausreicht, um qualifiziertes Personal anzuziehen und zu halten. Derzeit sind in Deutschland fast 800.000 Stellen unbesetzt, Tendenz steigend. Es wird also immer wichtiger, sich auch als Arbeitgeber im Wettbewerb hervorzuheben. Genau dort setzen Kerstin Noe-Apel und Jessica Heimes an, um Unternehmen mit ihrem MICE-Service two heads® bei der Positionierung als attraktiver Arbeitsgeber zu unterstützen. „Die Wirkung der passenden Location für Seminare, Assessment Center und Geschäftsreisen, darf nicht unterschätzt werden. Sie ist wie eine Visitenkarte für das Unternehmen und sollte dessen Werte sowie eine professionelle Arbeitsweise widerspiegeln“, so Kerstin Noe-Apel. Welches Potential MICE-Tools gerade im Bereich Human Resources bietet, erfahren Interessierte vom 9. bis zum 11. September auf der Zukunft Personal-Messe in Köln.



MICE als Unterstützung im Kampf um qualifiziertes Personal



Die Ansprüche qualifizierter Arbeitnehmer steigen. Unternehmen müssen vermehrt in Employer Branding investieren und sich als attraktiver Arbeitgeber profilieren. Die beiden Expertinnen von two heads® wissen: Mittelständler können hier an zahlreichen Stellschrauben drehen und mit wenig Aufwand großen Erfolg erzielen. Der MICE-Bereich bietet hinsichtlich der Kommunikation hohes Potential einen bleibenden Eindruck bei Bewerbern zu hinterlassen und Mitarbeiter langfristig zu binden. Indem Firmen zum Beispiel passende Locations für Assessment Center und ansprechende Hotelzimmer für Bewerber höherer Positionen anbieten, hinterlassen sie einen positiven ersten Eindruck, der im Zweifel sogar den entscheidenden Unterschied zu Konkurrenzbetrieben macht. Auch bestehenden Mitarbeitern können Unternehmen etwa mit verbesserten Konditionen für Übernachtungen auf Geschäftsreisen und professionell organisierten Seminaren und Firmenfeiern die entsprechende Wertschätzung entgegenbringen.



Mit ihrem individuellen Service unterstützt two heads® Unternehmen dabei, sich im MICE-Bereich zu professionalisieren und legt dabei besonderen Wert auf persönlichen Austausch sowie transparente und verständliche Beratung. Ziel ist es, den Betrieben durch ihren kostenfreien Service die Arbeit zu erleichtern und gleichzeitig die Qualität der Veranstaltungen zu steigern.



Nähere Details rund um die Chancen und Einsatzmöglichkeiten von professionellem MICE im Bereich Employer Branding, sowie den Service von two heads® erhalten Interessierte telefonisch unter +49 (0) 2234 6999870 und auf www.two-heads.de oder vom 9. bis 11. September 2018 auf der Zukunft Personal Messe (Halle 2.2 | Stand-Nr. L.26) in Köln. Medienvertreter, die Interesse an einem persönlichen Interview mit den Gründerinnen von two heads® haben, wenden sich an piroth.kommunikation unter +49 (0) 89 55267890 oder media@piroth-kommunikation.com.



Kerstin Noe-Apel und Jessica Heimes wollen zeigen, dass MICE in Zeiten von Digitalisierung, Cloud-Lösungen & Co. auch anders gehen kann und gründen Anfang 2017 ihren eigenen MICE-Offline-Service two heads®. Im Zentrum ihres Ansatzes steht dabei der direkte Kontakt: Sei es nun zwischen ihnen und ihren Kunden oder im Austausch mit ihren Partnern. Dank der langjährigen Branchenerfahrung im Hotel- und Kongressbereich, sowohl auf der Anbieterseite als auch im Umfeld von Portallösungen und Agenturen, kennen die zwei Macherinnen den Markt genau. In ihrem Leitsatz "MICE for people" vereinen sie die Leidenschaft für ihre Arbeit und das Ziel, ihren Kunden den bestmöglichen Service kostenfrei anzubieten. two heads® übernimmt bei jeder Anfrage auf Wunsch alle Schritte von der Recherche passender Anbieter bis hin zur finalen Buchung. Ziel ist es, den Zuständigen in den Betrieben durch professionelle Unterstützung die Arbeit zu erleichtern und gleichzeitig die Qualität der Veranstaltungen zu steigern. Vor allem im Mittelstand sehen die beiden Kreativköpfe viel Potenzial, um Events & Co. zukünftig noch stärker in der Markenkommunikation zu nutzen. www.two-heads.de

