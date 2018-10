two heads®-Partnerschaft mit Mehrwehrt

09.10.18

Langjährige Erfahrung, persönliche Beratung und optimale Konditionen sind das Erfolgsrezept von Jessica Heimes und Kerstin Noe-Apel von two heads®. Auf diesen Grundsäulen haben sie sich ein internationales Netzwerk an Partnerhotels und -dienstleistern aufgebaut. Die Geschäftsführerinnen des MICE-Services leben ihr Motto „MICE for people“ mit Leidenschaft und Engagement. Mit viel Einfühlungsvermögen und maßgeschneidertem Service sind nicht nur ihre Kunden zufrieden, auch die Partner profitieren von zahlreichen Vorteilen, wie etwa einer Realisierungsquote von über 95 Prozent.



Persönlicher Service statt wahllosen Anfragen



Durch die persönliche Nähe zu ihren Kunden und Business-Partnern kennen die beiden MICE-Profis von two heads® die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse beider Seiten bestens und bringen bei jeder Anfrage die richtigen Interessenten zur passenden Location. So fragen Kerstin Noe-Apel und Jessica Heimes nicht wahllos alle Partner ihres Netzwerks nach Verfügbarkeiten an. Stattdessen erhöhen sie die tatsächlichen Buchungschancen, indem sie für jede Anfrage individuell und ganz gezielt die geeignete Location im Vorfeld herausfiltern. „Für uns kommt es nicht darauf an, unseren Geschäftspartnern möglichst viele Anfragen zu schicken. Am Ende ist es schließlich die Qualität der mit Bedacht ausgewählten Anfragen, die zählt und zu einer höheren Buchungswahrscheinlichkeit führt. Das Ergebnis sind eine hohe Conversion Rate für unsere Partner auf der einen Seite und zufriedene Kunden auf der anderen“, so Gründerin Noe-Apel.



Noch mehr Vorteile für Favorite Members



two heads® bietet seinen Partnerhotels zudem die Möglichkeit einer Favorite Membership an, mit der sie von zahlreichen weiteren Vorteilen profitieren. Neben einer erhöhten Reichweite durch eine verstärkte Präsenz in den On- und Offline-Kanälen, werden die Favorite Members unter den passenden Locations mit erster Priorität angefragt und gezielt gebucht. So garantiert two heads® den Hotels und Tagungsstätten eine Realisierungsquote von mehr als 95 Prozent. Diesen Service wissen ihre Partner zu schätzen: „Die Zusammenarbeit mit two heads® ist eine Bereicherung für unsere Rilano Hotels & Resorts. Dank ihrer Passion und dem richtigen Profiling der Anfragen, schaffen es Jessica Heimes und Kerstin Noe-Apel immer, die richtigen Kunden mit unseren Hotels und Resorts zusammenzubringen“, so Andreas Giannopoulos, Director of Sales Central Germany bei Rilano Hotels & Resorts über die erfolgreiche Partnerschaft.



Nähere Details zu den Services von two heads® erhalten Interessierte telefonisch unter +49 (0) 2234 6999870 und auf www.two-heads.de. Medienvertreter, die Interesse an einem persönlichen Interview mit den Gründerinnen von two heads® haben, wenden sich an piroth.kommunikation unter +49 (0) 89 55267890 oder media@piroth-kommunikation.com.



Weitere News, Bilder und Videos auf Facebook, LinkedIn und Xing. Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte im Online Media-Center unter www.piroth-kommunikation.com.

