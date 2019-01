MICE mal anders...

31.01.19

„Zwei Köpfe. Zwei Jahre.“ – Jessica Heimes und Kerstin Noe-Apel von two heads® feiern ihr zweijähriges Firmenjubiläum. „Wir sind sehr stolz darauf, was wir zusammen geschafft haben. Unser Vorhaben sich in Zeiten von Online-Portalen & Co. als neuer Offline-Anbieter etablieren zu wollen, wurde von vielen vorschnell zum Scheitern verurteilt. Unser Erfolg gibt uns Recht und bestärkt uns in der Entscheidung bewusst auf persönlichen Kontakt und individuelle Lösungen zu setzen“, freut sich Kerstin Noe-Apel. Die Geschäftsführerinnen des MICE-Services leben ihr Motto „MICE for people“ mit Leidenschaft und Engagement. Allein im letzten Geschäftsjahr haben sich die Umsatzzahlen so mehr als verdreifacht und die Kunden mehr als verdoppelt. Langjährige Erfahrung, persönliche Beratung und optimale Konditionen sind das Erfolgsrezept von Jessica Heimes und Kerstin Noe-Apel. Auf diesen Grundsäulen haben sie sich ein internationales Netzwerk an Partnerhotels und -dienstleistern aufgebaut.



Persönlicher Service statt wahllosen Anfragen



Durch die persönliche Nähe zu ihren Kunden und Business-Partnern kennen die beiden MICE-Profis von two heads® die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse beider Seiten bestens und bringen bei jeder Anfrage die richtigen Interessenten zur passenden Location. So fragen Kerstin Noe-Apel und Jessica Heimes nicht wahllos alle Partner ihres Netzwerks nach Verfügbarkeiten an. Stattdessen erhöhen sie die tatsächlichen Buchungschancen, indem sie für jede Anfrage individuell und ganz gezielt die geeignete Location im Vorfeld herausfiltern. „Für uns kommt es nicht darauf an, unseren Geschäftspartnern möglichst viele Anfragen zu schicken. Am Ende ist es schließlich die Qualität der mit Bedacht ausgewählten Anfragen, die zählt und zu einer höheren Buchungswahrscheinlichkeit führt. Das Ergebnis sind eine hohe Conversion Rate für unsere Partner auf der einen Seite und zufriedene Kunden auf der anderen“, so Gründerin Noe-Apel.



Pinke Jubiläumsparty



Speziell zum Jubiläum hat two heads® darüber hinaus eine besondere Treue-Aktion gestartet: Als Dankeschön für die beiden erfolgreichen Jahre laden Kerstin Noe-Apel und Jessica Heimes ausgewählte Partner und Kunden zu einem „Pinken Wochenende“ nach Berlin ein. Dazu gehören neben Konzertkarten für den US-Star P!nk im Olympiastadion auch zwei Übernachtungen im angesagten Lifestyle- und Fashion-Hotel nhow Berlin samt Drinks an der Bar. Nähere Informationen zur Teilnahme am Geburtstags-Gewinnspiel sind unter +49 2234 699 98 70 oder info@two-heads.de erhältlich.

