"Day and Night" ist TUUCI-­‐Leitmotiv für den Salone del Mobile.Milano 2018

Vom 17. bis 22. April stellt der Sonnenschirmspezialist aus Miami auf der internationalen Möbelmesse in Mailand seine vielseitige Outdoor­‐Kollektion mit spannenden Neuheiten vor. Der modern neugestaltete Messestand stellt Tag und Nacht gegenüber und lädt an einen sommerlichen Strand sowie auf eine hippe Rooftop­‐Bar über der Skyline ein. Solange die Sonne scheint, bieten Schirme und Sonnen­‐Cabanas von TUUCI angenehmen Schatten und Schutz vor Wind. Sobald die Dämmerung eintritt, kommt das neue Beleuchtungssystem LUNA sowie die in die Sonnenschirme integrierten Heizstrahler zum Einsatz – beides lässt sich ganz bequem über das neue innovative Control Panel am Mast steuern.



Für den Neuentwurf des 110 qm großen Messestands ist Dick Spierenburg, Architekt und Designer, verantwortlich. Ziel war es, einen Ort zu schaffen, der die Vielseitigkeit und Einsatzmöglichkeiten der Outdoor­‐Produkte von TUUCI zeigt. Dick Spierenburg erklärt das neue Konzept mit folgenden Worten: „Wir haben uns bei der Standgestaltung von der Einzigartigkeit der Sonnenschirme und Cabanas inspirieren lassen. Die Produkte spenden nicht nur Schatten, sondern kreieren besondere und atmosphärische Orte – bei Tag und bei Nacht. Das brachte uns zu unserem Leitmotiv ‚Day & Night`, denn so können wir die vielseitigen Modelle, Varianten und Einsatzbereiche optimal zum Ausdruck bringen und zugleich erlebbar machen.“



TUUCI by Night



Für niemals enden wollende Sommerabende präsentiert TUUCI in Mailand das Beleuchtungssystem LUNA. Die LED­‐ Spots werden nahezu unsichtbar in das Zentrum der Verstrebungen der Ampelschirme integriert und verteilen das Licht so gleichmäßig im Inneren des Schirmdachs. Dank eines Sensors mit Touch­‐Funktion lassen sich die LEDs mit einem Handgriff dimmen sowie ein­‐ und ausschalten. LUNA ist für alle Single­‐ sowie Dual­‐Ampelschirme der Kollektionen „Ocean Master MAX“ und „Plantation MAX“ erhältlich. Zusätzlich können diese Schirme auch mit 1.500 W­‐Heizstrahler ausgestattet werden, die wohlige Wärme spenden. Dank des komfortablen Motorantriebs, der vollständig im Schirmmast verborgen ist, ist das Auf­‐ und Zuspannen des Sonnenschirms ein Kinderspiel. Das besondere Highlight: Alle technischen Features lassen sich zentral mithilfe des neuen Control Panels am Mast steuern.



TUUCI by Day



Tagsüber bietet die neue Doppelliege „EQUINOX double chaise lounge“ Platz für die ganze Familie, die dank des verstellbaren Kopfteils nebeneinander oder vis­‐à­‐vis entspannen kann. Der hochwertige Rahmen der Liege besteht aus poliertem Aluminium, das auf Wunsch mit der von TUUCI entwickelten Aluma­‐TEAK­‐Oberfläche in Holzoptik oder mit einer Pulverbeschichtung veredelt werden kann. Die komfortablen Polster der Liegefläche sowie die optional erhältlichen Kissen werden aus Sunbrella®­‐Stoffen hergestellt und sorgen für noch mehr Gemütlichkeit. Zusätzlich kann das gepolsterte Daybed mit den TUUCI­‐Ampelschirmen kombiniert werden, die wahlweise angenehmen Schatten spenden oder, dank LUNA, indirektes LED­‐Licht auf die gesamte Liegefläche werfen.

