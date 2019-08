Pressemitteilung BoxID: 762363 (TUUCI / Beschattungsprodukte Europa)

"Alex Lake" am Zürichsee - neues Luxushotel entscheidet sich für TUUCI-Sonnenschirme

Großzügige Sonnenschirme schweben über Tischen und Stühlen: Für die Terrasse mit weitem Panoramablick auf den Zürichsee, wählten die Architekten zehn Ampelschirme von TUUCI, die dort vor Sonne und Wind schützen. Die Schattenspender der „Ocean Master MAX“- Kollektion mit quadratischen Single-Schirmen überzeugen durch ihren hellgrauen Stoffbezug. Der eingesetzte Sunbrella®-Stoff in der Farbe „Storm“ zeichnet sich durch hohe Qualität und Belastbarkeit aus. Der robuste Aluminium-Mast ist mit einer Pulverbeschichtung in der Farbe „Hammered Bronze“ versehen und fügt sich harmonisch und unaufdringlich in die maritim anmutende Lounge ein. Aufgrund der besonderen Oberflächen sind die eingesetzten Sonnenschirme wetterbeständig und auch bei wechselhaftem Seeklima vor Schäden geschützt.



Nur acht Kilometer vom Zürcher Stadtzentrum entfernt, am westlichen Ufer des Zürichsees in Thalwil, liegt das im Juli 2019 eröffnete Luxushotel „Alex Lake Zürich“. Das moderne Haus zeichnet sich durch eine exklusive Gestaltung mit hochwertigen Materialien wie Stein und Glas aus. Das Schweizer Haus gehört zur internationalen Luxusgruppe Gordon Campbell Gray Hotels, die aktuell fünf Häuser auf höchstem Niveau in internationalen Top-Destinationen zum Portfolio zählt und ist Mitglied der „Small Luxury Hotels of the World“. Bei der Gestaltung des Hotels war Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema und so wurde es bereits mit dem Schweizer Nachhaltigkeitslabel Minergie ausgezeichnet. Die renommierten und vielfach ausgezeichneten Schweizer Architekten Marazzi + Paul bringen ihre urbane Handschrift ein. Für die Innenausstattung zeigt sich federführend das Londoner, auf Hospitality-spezialisierte, Interiorstudio BradyWilliams verantwortlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (