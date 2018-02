TUSEM mit zwei heißen Derbys am Doppelspielwochenende

Das bevorstehende Wochenende bietet den TUSEM-Fans Handball pur! Zwei Derbys innerhalb von gerade einmal 45 Stunden stehen für die Mannschaft von der Margarethenhöhe auf dem Spielplan. Am Freitag, den 23. Februar 2018, tritt der TUSEM auswärts bei den HC Rhein Vikings an. Anwurf im Castello Düsseldorf (Karl-Hohmann-Straße 1, 40599 Düsseldorf) ist um 20 Uhr. Nur zwei Tage später, am 25. Februar 2018, ist der Spitzenreiter Bergischer HC (Anwurf: 17 Uhr) zu Gast in der Arena „am Hallo“.



Nach den beiden Niederlagen beim Tabellenvierten VfL Lübeck-Schwartau (26:23) und zuhause gegen den Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim (30:35), hat das TUSEM-Team am Freitag bei den HC Rhein Vikings die nächste Chance, den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2018 einzufahren.



Ein Erfolg gegen die Mannschaft aus Düsseldorf/Neuss wäre nicht nur wichtig, um den bisherigen Abstand von zwei Punkten Vorsprung auf die Rhein Vikings (18:26 Punkte) zu vergrößern. Auch gilt es, sich für die knappe 23:24-Hinspielniederlage vor heimischer Kulisse zu revanchieren.



„Düsseldorf stellt mit nur 543 Gegentreffern die viertbeste Abwehr der Liga. Der Innenblock im Zusammenspiel mit den Torhütern sind deren Säule, wo wir mit unserem schnellen Spiel versuchen werden, die nötigen Lücken zu erzeugen. Ich gehe von einer vollen Halle aus und hoffe auf zahlreich mitreisende Fans, um von allen Seiten eine wirkliche Derby-Atmosphäre zu erzeugen", kommentiert TUSEM-Trainer Jaron Siewert das erste Derby am Doppelspielwochenende.



Tim Zechel (Rückenprobleme), Carsten Ridder (Bänderriss im Sprunggelenk) und Richard Wöss (Knochenödem im Sprunggelenk) stehen verletzungsbedingt auch für die beiden Spiele am Wochenende nicht zur Verfügung.



Sutter Telefonbuchverlag ist „Sponsor of the Day“ beim Heimspiel am Sonntag



Bereits zwei Tage nach dem Auswärtsspiel bei den HC Rhein Vikings empfängt der TUSEM am Sonntag, den 25. Februar 2018, den Bergischen HC in der Arena „am Hallo“. Um 17 Uhr wird das 11. TUSEM-Heimspiel der Saison 2017/18 angepfiffen.



Mit Gelbe Seiten wird der Sutter Telefonbuchverlag das Heimspiel gegen den Bergischen HC als „Sponsor of the Day“ begleiten. Fans und Gäste dürfen sich auf zahlreiche Give-aways sowie spannende Gewinnspiele freuen, die mit tollen Preisen locken. Gewerbetreibende bekommen zudem die Gelegenheit, die neue Leistungsmarke der Sutter Telefonbuchverlag GmbH – Sutter LOCAL MEDIA – vor Ort kennenzulernen und sich über das neue Service- und Produktangebot zu informieren.



Mit dem Bergischen HC ist die Top-Mannschaft der Liga am Sonntag zu Gast in Essen! Mit 42:02 Punkten führt der Erstligaabsteiger souverän die Tabelle an. Nur dem VfL Lübeck-Schwartau gelang es im bisherigen Saisonverlauf den Bergischen HC beim 25:30-Auswärtssieg zu schlagen. Im Hinspiel zwischen BHC und TUSEM schnupperten die Essener lange Zeit an einer Sensation, doch am Ende verfügten die erfahrenen BHC-Spieler über etwas mehr Cleverness und siegten mit 29:26. In der Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze spielen mit Max Darj, Linus Arnesson (beide Schweden), Leos Petrovsky, Milan Kotrc (beide Tschechien) und Arnor Thor Gunnarsson (Island) gleich fünf Akteure, die für ihre Nationalmannschaften bei der Europameisterschaft in Kroatien im Januar 2018 aufliefen. Zuletzt demonstrierte der BHC beim 15:31-Auswärtssig in Dessau seine Stärke.



Eine echte Herkulesaufgabe also, die dem TUSEM-Team am Sonntag bevorsteht. Dennoch zeigt sich Jaron Siewert mit seiner Mannschaft für das Heimspiel am Sonntag selbstbewusst: „Der BHC ist sicherlich die individuell stärkste Mannschaft in der Liga und spielt bisher sehr konstant. Im Hinspiel haben wir sie schon vor einige Aufgaben stellen können und werden uns auch für das Rückspiel einiges überlegen. Es ist aber auch klar, dass wir an unserem absoluten Maximum spielen müssen und der BHC eventuell nicht seinen besten Tag hat, um Punkte „am Hallo“ zu behalten. Eine lautstarke Heimkulisse könnte auch der ausschlaggebende Punkt sein.“



Dabei kann die Mannschaft von der Margarethenhöhe wieder einmal auf die zahlreiche Unterstützung der TUSEM-Fans zählen. Bereits jetzt sind 2.000 Tickets vergriffen, die Sitzplatzkategorie 3 ist schon fast ausverkauft. Wer am Sonntag lange Wartezeiten an der Tageskasse vermeiden möchte, der sollte sich Ticktes vorab im Onlineshop sichern. Auch an den Tageskassen werden Karten für das Heimspiel erhältlich sein.

