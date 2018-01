"Ruhrpott Schmiede HILFT!"-Trikotauktionen übertreffen Erwartungen

Die „Ruhrpott Schmiede HILFT!“ Benefiz-Aktion vom TUSEM, mit der Unterstützung durch Hauptsponsor innogy, neigt sich dem Ende. Nachdem das TUSEM-Team im Dezember in den extra kreierten Benefiz-Trikots in der 2. Handball-Bundesliga spielte, wurden insgesamt 18 der getragenen Trikots versteigert. Auch die auf 110 Stück limitierten „Ruhrpott Schmiede HILFT!“- Merchandising-Trikots sind fast alle vergriffen – Noch sind einige Exemplare erhältlich: Wer hier noch eins „ergattern“ möchte, kann dies im TUSEM-Onlineshop www.tusemshop.de oder in der Geschäftsstelle des TUSEM Essen (Steile Str. 50).



Bereits nach dem letzten Saisonspiel im Jahr 2017, dem 27:25-Heimsieg gegen Balingen-Weilstetten, wurde im TUSEM VIP-Raum unter den Sponsoren das Trikot von Michael Hegemann versteigert. Der Höchstbietende bekam dieses für beachtliche 250,00 EURO vom spielenden TUSEM Co-Trainer und Weltmeister 2007 persönlich überreicht.



Vom 14. bis 21. Januar folgten die „Ruhrpott Schmiede HILFT!“-Trikotversteigerungen auf der Auktionsplattform eBay, die von den TUEM-Fans sehnlich erwartetet wurden. Von „Beyer bis Zechel“ hatten alle Mitbieter die Chance, das getragene Trikot ihres Lieblingsspielers zum Mindestgebot von 89,95 EURO zu ersteigern. Nach sieben Auktionstagen stand die Summe der eBay-Versteigerungen fest: Stolze 1.657,00 EURO kamen bei allen 17 Auktionen zusammen.



Auch der Verkauf der auf 110 Stück limitierten „Ruhrpott Schmiede HILFT!“- Merchandising-Trikots ist ein voller Erfolg. Ein Großteil des Kontingents ist bereits vergriffen. Noch sind 20 Trikots in allen Größen zum Einzelpreis von 79,95 EURO in der TUSEM-Geschäftsstelle oder in TUSEM-Onlineshop unter www.tusemshop.de erhältlich.



TUSEM-Prokuristin Lina Heintschel von Heinegg ist von den bisher generierten Spendeneinnahmen hellauf begeistert: „Wir wussten, dass die ganze Aktion eine gute Idee war und man merkte schnell, dass die Trikots viel Zuspruch bei den Fans fanden, jedoch haben wir nicht damit gerechnet, dass der Verkauf der Trikots ein so großer Erfolg werden würde. Wir sind überglücklich und freuen uns, dem Deutschen Kinderschutzbund Essen zusammen mit innogy eine ordentliche Summe zu überreichen.“



Brigitte Vogt, Leiterin Regionales Marketing innogy SE: „Auch wir freuen uns als Partner des TUSEM natürlich sehr, dass unsere Aktion so erfolgreich war. Nicht nur, dass die Fans ein ganz besonderes Andenken erhalten. Mit der Spende an den Deutschen Kinderschutzbund Essen wird gleichzeitig ein sehr guter Zweck unterstützt.“



Die Einnahmen der „Ruhrpott Schmiede HILFT!“ Benefiz-Aktion kommen dem Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Essen e.V. zu Gute. Wie hoch die Spendensumme insgesamt ist, wird am 16. Februar 2018 in der Arena „am Hallo“ bekannt gegeben. Vor Anwurf (19:30 Uhr) des TUSEM-Heimspiels gegen SG BBM Bietigheim überreichen die Verantwortlichen von innogy und TUSEM symbolisch den Scheck an die Leitung des Deutschen Kinderschutzbundes Essen.

