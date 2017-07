Jetzt neu fürdie"kleinen"TUSEM-Fans: Elmar'sRasselbande!

Du bist im Alter zwischen 6 und 14 Jahren und möchtest mitten drin sein, statt nur auf der Tribüne sitzen? Ab der Saison 2017/18 ist das für Dich und Deine Freunde beim TUSEM möglich, denn dann wird es den Fanclub „Elmar´s Rasselbande“ für Kids und Teens geben. Es warten tolle und interessante Einblicke auf die „kleinen“ TUSEM-Fans.



Spannende Erlebnisse finden an vier ausgewählten Spieltagen für die Mitglieder der Rasselbande statt. Auf Euch warten z.B. eine Hallenführung mit Einblick in die Kabinen, ein Training vor dem Heimspiel und eine Interviewrunde mit den Spielern. Als Highlight dürft Ihr als Einlaufkids mit Euren Stars das Feeling der Arena „am Hallo“ hautnah miterleben.



Weitere Vorteile für unsere jüngsten TUSEMer sind Vergünstigungen in Höhe von 10% auf alle Artikel des TUSEM-Fanshops und eine personalisierte Mitgliedskarte.



Angemeldet werden dürfen alle kleinen TUSEM-Fans im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Das Anmeldeformular ist ab sofort online oder in der Geschäftsstelle verfügbar. Der Mitgliedsbeitrag in Elmar´s Rasselbande beträgt 50,00 € pro Saison. An den Aktionstagen ist die Anwesenheit einer Aufsichtsperson notwendig.



Wir hoffen, Euer Interesse für dieses spannende Projekt geweckt zu haben und freuen uns, Euch bald in Elmar´s Rasselbande begrüßen zu dürfen!



Download: Anmeldeformular



Termine Elmar´s Rasselbande Saison 2017/18:

- 29. September 2017 | HC Elbflorenz 2006

- 12. November 2017 | HSG Nordhorn-Lingen

- 25. Februar 2018 | Bergischer HC

- 01. April 2018 | VfL Eintracht Hagen

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren