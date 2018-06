Fußballweltmeisterschaft: In den TUI Hotels kein Spiel verpassen

- TUI Hotels und Clubmarken übertragen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

- Studie belegt: Fast die Hälfte der Deutschen will auch im Urlaub Weltmeisterschaft schauen



Es ist wieder soweit: Deutschland träumt vom Sommermärchen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will in diesem Jahr den Titel verteidigen und tritt am Sonntag ihr erstes Spiel an. In den Hotels von TUI Blue, TUI Sensimar, RIU, TUI Family Life und Best Family sowie den Clubs von TUI Magic Life und Robinson verpassen Fans kein Tor, denn alle Spiele der Weltmeisterschaft werden live in den Urlaubsanlagen übertragen. Der international führende Touristikkonzern hat pünktlich zum Start des größten Sportereignisses eine Befragung unter den Bundesbürgern durchgeführt, um zu untersuchen, wie wichtig den Deutschen die Spiele im Urlaub sind. Das Ergebnis: 45 Prozent der Befragten möchten auch im Urlaubsort das Turnier verfolgen. Dabei geht es den Fußball-Fans nicht nur um das Zuschauen an sich, auch die passende Montur gehört dazu. So gaben rund ein Viertel der Befragten an, dass sie Fanartikel wie Trikots, Schals, Fahnen und entsprechende Schminkutensilien mit in den Koffer einpacken.



In den türkischen Hotels von TUI Blue wird das Amphitheater zum Public Viewing genutzt. Sowohl im TUI Blue Sarigerme Park als auch im TUI Blue Palm Garden können Urlauber Open Air und in der Gemeinschaft ihre Mannschaft bejubeln – auch hier hat die TUI Studie im Vorfeld gezeigt: Gemeinsames Fußball-Gucken ist deutschen Urlaubern wichtig. 73 Prozent der befragten Männer und 74 Prozent der befragten Frauen möchten am Urlaubsort zusammen mit anderen Gästen die Spiele ansehen, anstatt allein auf dem Hotelzimmer mitzufiebern.



In den Clubs von TUI Magic Life haben große und kleine Fußballbegeisterte die Möglichkeit auf dem Hobby-Fußballplatz selbst zu kicken. Während der Fußballübertragungen gibt es zu jedem Spiel passende Snacks. Gezeigt werden diese unter anderem in entspannter Atmosphäre in den Strandbars.



In den TUI Sensimar Hotels finden neben dem Public Viewing auch Tippspiele und ein Fußball-Quiz statt. Urlauber, die sich selbst am Ball versuchen möchten, nehmen an den Beach-Soccer-Spielen teil.



Public Viewing im Urlaub:



Eine Woche im Juni im TUI Blue Sarigerme Park an der türkischen Ägäis kostet mit Flug und All Inclusive ab 857 Euro pro Person im Doppelzimmer.



Eine Woche im Juni im TUI Magic Life Cala Pada auf Ibiza kostet mit All-Inclusive-Verpflegung und Flug ab 951 Euro pro Person im Doppelzimmer.



Eine Woche im Juni im TUI Sensimar Aguait Resort and Spa in Andalusien kostet mit Frühstück und Flug ab 816 Euro pro Person im Doppelzimmer.



Buchbar in allen TUI Reisebüros sowie unter www.tui.com.



Info: Im Auftrag von TUI hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov deutschlandweit mehr als 2.000 Personen ab 18 Jahren befragt, welchen Einfluss die Fußballweltmeisterschaft auf ihre Urlaubsplanung hat. Informationen zur Studie finden Sie auf https://www.tuigroup.com/de-de/medien/presseinformationen/ag-meldungen/2018/2018-06-01-weltmeisterschaft-im-urlaub.

