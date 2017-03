Vorfreude auf die Mein Schiff 6 von TUI Cruises

Am 1. Juni wird die Mein Schiff 6 offiziell im Hamburger Hafen getauft. Danach geht es auf Jungfernfahrt. Schon vorher gibt es die Möglichkeit für alle Kreuzfahrtfans das sechste Flottenmitglied von TUI Cruises auf insgesamt vier Vorfreudefahrten zu testen. Mit diesen Kurzkreuzfahrten wollen wir besonders potenziellen Kreuzfahrern Lust auf Urlaub auf hoher See machen , so Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. Und auch unsere Stammgäste sind schon sehr gespannt auf unser neuestes Schiff mit seinen Highlights.



Unter anderem verwandelt sich die, von den anderen Flottenmitgliedern bekannte, Schau Bar in einen Jazz Club mit Live-Musik. Die als Diskothek bekannte Abtanz Bar wird multifunktional umgestaltet, so dass sie künftig tagsüber auch als Ort für Vorträge oder Lesungen dient. Zudem hat sich TUI Cruises für den Raum etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er kann in einen sogenannten Escape Room verwandelt werden. Das Konzept folgt einem der neusten Trends der Unterhaltungsszene, bei dem die Gäste als Team eine Mission mit Rätseln, Puzzles und diversen anderen Herausforderungen erfüllen müssen.



Natürlich erwartet die Gäste auch auf den Vorfreudefahrten das gewohnte Premium Alles Inklusive-Konzept von TUI Cruises, bei dem die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des SPA- & Sport-Bereichs aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten sind.



Die vier Vorfreudefahrten sind ab sofort im Reisebüro, im Internet unter www.tuicruises.com oder telefonisch unter +49 40 60001-5111 buchbar. Informationen gibt es unter www.tuicruises.com/vorfreudefahrt.



Preisbeispiele:



Vorfreudefahrt 1 , 16. bis 19. Mai 2017, von/bis Kiel über Aarhus und Kopenhagen, mit Premium Alles Inklusive:



- Innenkabine bei Doppelbelegung ab 498 Euro pro Person

- Außenkabine bei Doppelbelegung ab 558 Euro pro Person

- Balkonkabine bei Doppelbelegung ab 578 Euro pro Person



Vorfreudefahrt 2 , 19. bis 23. Mai 2017, von/bis Kiel mit Schiffstag über Gdingen (Danzig), Bornholm mit Premium Alles Inklusive:



- Innenkabine bei Doppelbelegung ab 678 Euro pro Person

- Außenkabine bei Doppelbelegung ab 768 Euro pro Person

- Balkonkabine bei Doppelbelegung ab 778 Euro pro Person



Vorfreudefahrt 3 , 23. bis 28. Mai 2017 von/bis Kiel mit Schiffstag über Oslo, Göteborg, Kopenhagen mit Premium Alles Inklusive:



- Innenkabine bei Doppelbelegung ab 848 Euro pro Person

- Außenkabine bei Doppelbelegung ab 958 Euro pro Person

- Balkonkabine bei Doppelbelegung ab 978 Euro pro Person



Vorfreudefahrt 4 , 28. bis 31. Mai 2017, von Kiel bis Hamburg mit Schiffstag über Kopenhagen mit Premium Alles Inklusive:



- Innenkabine bei Doppelbelegung ab 498 Euro pro Person

- Außenkabine bei Doppelbelegung ab 558 Euro pro Person

- Balkonkabine bei Doppelbelegung ab 578 Euro pro Person

TUI Cruises GmbH

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern und des global tätigen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises verfügt seit Indienststellung der Mein Schiff 5 im Sommer 2016 über eine Bettenkapazität von 11.382 (Mein Schiff 1: 1.924, Mein Schiff 2: 1.912, Mein Schiff 3: 2.506, Mein Schiff 4: 2.506, Mein Schiff 5: 2.534). Mit seinem Wohlfühlkonzept richtet sich TUI Cruises vor allem an Gäste, für die Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Angebots sind an Bord der Mein Schiff Flotte die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des Bereichs SPA & Sport aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten. Und die Wohlfühlflotte wächst weiter: 2017 wird die Mein Schiff 6 in Dienst gestellt. Zwei weitere Neubauten folgen 2018 und 2019 diese ersetzen die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2, so dass TUI Cruises dann über eine Flotte von sechs Schiffen mit einer Kapazität von rund 15.800 Betten verfügt. Dabei ist umweltbewusstes unternehmerisches Handeln fest in den Unternehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue Standards.

