TUI Cruises sammelt mit Grün & Fair-Ausflügen 236.295 Euro Spenden

Seit fünf Jahren sind sie erfolgreich im Programm: Die Grün & Fair Ausflüge der Mein Schiff Flotte erfreuen sich bei den Gästen größter Beliebtheit. Über 47.000 Gäste nahmen im vergangenen Jahr an einem der nachhaltig ausgerichteten Exkursionen teil und sorgten dafür, dass bei dem dazugehörigen Spendenprogramm insgesamt 236.295 Euro gesammelt wurden. Ein Großteil der Summe, 140.000 Euro, geht an die TUI Care Foundation. Weitere 60.000 Euro fließen an SECORE International für ihre Projekte zur Korallenrestauration. Pottwale e.V. erhält 36.295 Euro für das Walschutzzentrum und die Bildungsarbeit auf Dominica, die durch Hurrikan Maria einen schweren Rückschlag erlitten.



Bei den Grün & Fair-Ausflügen lernen die Gäste nicht nur die Natur- und Kulturschätze der jeweiligen Region kennen, sondern tragen durch ihren Besuch auch zum Erhalt dieser bei. „Die Grün & Fair Ausflüge sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit und Tourismus zusammen passen können und zeigen gleichzeitig, dass das Thema auch bei den Gästen immer wichtiger wird“, so Lucienne Damm, Umweltmanagerin TUI Cruises.



Erstmals geht ein Großteil der Summe an die TUI Care Foundation. „Die TUI Care Foundation engagiert sich heute mit 38 Projekten in 25 Ländern. TUI Cruises ist ein sehr wichtiger Partner und Förderer. Mit den TUI Academies wollen wir bessere Bildungschancen für junge Menschen in den Urlaubsländern schaffen. Jugendliche erhalten neue Lebens- und Berufsperspektiven und profitieren vom Erfolg des Tourismus in ihren Heimatländern. Mit der Spende von TUI Cruises können wir unsere Arbeit weiter vorantreiben. Bis zum Jahr 2020 wollen wir die Startchancen von 100.000 Kindern und Jugendlichen verbessern. Weitere Programme der TUI Care Foundation und von TUI Cruises fördern den Umwelt- und Artenschutz in den Urlaubsländern. Dazu gehören der Schutz von Elefanten und ein intakter Lebensraum für Meeresschildkröten. TUI Cruises und die Gäste an Bord der Kreuzfahrtschiffe können auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten für eine intakte Natur und bessere Bildungschancen in den weniger entwickelten Regionen der Welt“, sagte Thomas Ellerbeck, Vorsitzender der TUI Care Foundation.

