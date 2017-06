Eine Einheit aus Klang und Licht: Elbphilharmonie tauft Mein Schiff 6

Für einen Abend tauschte sie Konzertsaal gegen Schiffsplanken ein: Iveta Apkalna, Titularorganistin der Elbphilharmonie, taufte heute stellvertretend für die Elbphilharmonie die Mein Schiff 6. In einem atemberaubenden Outfit von Max Mara und Schmuck von Pomellato trat sie an der Seite von sechs Offizieren auf das Pooldeck. Dort sprach sie den wichtigsten Satz des Abends, der nicht nur über das Schiff, sondern auch über die Plaza der Elbphilharmonie ertönte: Hiermit taufe ich dich auf den Namen Mein Schiff 6 . Frei nach Ludwig van Beethoven Von Herzen möge es zu Herzen gehen legte sie ihre Hand aufs Herz und löste damit den Mechanismus aus, der die obligatorische Champagnerflasche am Bug des Schiffes zerschellen ließ. Bühnenauftritte gehören für mich als Organistin zum Alltag. Aber stellvertretend für die Elbphilharmonie ein Kreuzfahrtschiff zu taufen, war für mich ein einmaliges Erlebnis, an das ich lange zurückdenken werde. Ich freue mich darauf, die Mein Schiff 6 während der Tauffahrt gemeinsam mit meiner Familie zu erkunden , sagte Iveta Apkalna.



Mein Schiff 6 wird zum Klangkörper



Die Mein Schiff 6 hatte am Abend um 21 Uhr das Kreuzfahrtterminal in Altona verlassen und war elbeaufwärts Richtung Elbphilharmonie gefahren, um dort die Taufposition einzunehmen. Unter dem Motto Mein Schiff wird Musik startete um 22 Uhr die aufwändige musikalische Inszenierung in der die Mein Schiff 6 in eine Art Klangkörper verwandelt wurde. Zunächst jedoch begrüßten sich die Mein Schiff 6 und die Elbphilharmonie durch zwei Shanty-Chöre. Dann folgte die Uraufführung einer Komposition, die sich an den vierten Satz der ersten Sinfonie von Johannes Brahms anlehnte und eigens für die Taufe komponiert worden war. Die Komposition vereinte im Sinne einer Klangskulptur unterschiedliche Instrumentengruppen und stellte somit die außergewöhnliche musikalische Vielfalt und Botschafter-Funktion der Elbphilharmonie in den Mittelpunkt. Rund um das Pooldeck traten unter anderem auf: Eine Opernsängerin, ein Streichquartett, ein DJ, eine Rock-Gitarristin und eine Künstlerin an der Laser-Harfe.



Aber es gab nicht nur etwas zu hören, sondern auch zu sehen: Eine beeindruckende Lichtinszenierung untermalte die musikalische Show bei der die Einheit aus Schiff und Philharmonie in Szene gesetzt wurde. Nach dem Taufmoment umarmte die Elbphilharmonie die Mein Schiff 6 mittels einer blauen Lichterflut, ehe dann um 22.45 Uhr ein Feuerwerk über der Elbe begann. Im Anschluss brach die Mein Schiff 6 gegen 23 Uhr zu ihrer Tauffahrt auf. Die Elbphilharmonie ist ein Ort für außergewöhnliche Erlebnisse. Diesen Anspruch haben wir bei TUI Cruises auch. Bei der Taufinszenierung war es uns wichtig, diese Gemeinsamkeit in Szene zu setzen. Denn auch wenn die Elbe sie trennte die Elbphilharmonie und die Mein Schiff 6 wurden heute Abend eine Einheit , sagte Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises.



Die Taufe des vierten Neubaus von TUI Cruises war in diesem Jahr vor allem den Fans der Wohlfühlflotte gewidmet. Über 1.950 von ihnen hatten die exklusive Tauffeier mit anschließender Tauffahrt von Hamburg nach Kiel gebucht. Mit dabei waren auch Prominente wie Dieter Hallervorden, Heino mit seiner Frau Hannelore, Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli, die Moderatorinnen Fernanda Brandao, Bettina Cramer, die Schauspielerinnen Nina Bott und Nova Meierhenrich, der Gründer des Zirkus Roncalli Bernhard Paul sowie Spitzenkoch Tim Raue.



Auch die Elbphilharmonie feierte



Auf der Plaza der Elbphilharmonie feierten rund 500 Gäste die Taufe der Mein Schiff 6. Als Ehrengäste vor Ort waren unter anderem Frank Horch, Wirtschaftssenator der Stadt Hamburg, Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technik des Landes Schleswig Holstein, Friedrich Joussen, Vorsitzender des Vorstands TUI Group, Sebastian Ebel, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland und Mitglied des Vorstands der TUI Group, Richard Fain, CEO von Royal Caribbean sowie Bernard Meyer, Geschäftsführer der Meyer Werft und Dr. Jan Meyer, Geschäftsführer der Meyer Werft Turku sowie Jürgen Gosch, Geschäftsführer von Gosch. Für zusätzliche Farbe sorgte Travestiekünstlerin Olivia Jones.



Für Wybcke Meier war die heutige Taufe der Mein Schiff 6 ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens: Mit der Indienststellung der Mein Schiff 6 haben wir unser Flottenziel von sechs Schiffen erreicht. Wenn in den kommenden zwei Jahren noch die neue Mein Schiff 1 und die neue Mein Schiff 2 kommen und unsere beiden älteren Ladies ersetzen, werden wir über die modernste und auch umweltfreundlichste Kreuzfahrtflotte weltweit verfügen , sagte die CEO.



Jungfernfahrt sowie erste Sommer- und Wintersaison 2016/2017



Die Mein Schiff 6 bricht am Samstag, 3. Juni, bis zum 14. Juni zur Jungfernfahrt Richtung Norwegen und Nordkap auf. Danach ist sie bis Mitte August 2017 auf verschiedenen Routen in Nordeuropa und im Baltikum unterwegs. Im Anschluss startet in Hamburg die Reise der Mein Schiff 6 nach New York. Ab September 2017 kreuzt der jüngste Flottenzuwachs dann in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, ab November in Mittelamerika.

TUI Cruises GmbH

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern und dem global tätigen Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises verfügt mit Indienststellung der Mein Schiff 6 über eine Bettenkapazität von rund 14.000 (Mein Schiff 1: 1.924, Mein Schiff 2: 1.912, Mein Schiff 3 & 4: jeweils 2.506, Mein Schiff 5 & 6: jeweils 2.534). Mit seinem Wohlfühlkonzept richtet sich TUI Cruises vor allem an Gäste, für die Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Angebots sind an Bord der Mein Schiff Flotte die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des SPA- & Sport-Bereichs aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten. Und die Wohlfühlflotte wächst weiter: Zwei weitere Neubauten folgen 2018 und 2019 diese ersetzen die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2, so dass TUI Cruises dann über eine Flotte von sechs Schiffen mit einer Kapazität von rund 15.800 Betten verfügt. Dabei ist umweltbewusstes unternehmerisches Handeln fest in den Unternehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue Standards.





