Doppelter Aufschlag für die neue Nummer Eins

Am 11. Mai wechseln sie Sand gegen Schiffsplanken, denn Kira Walkenhorst und Laura Ludwig, die beiden Beachvolleyballerinnen vom Hamburger SV, taufen am Rande des Hafengeburtstags das neue Schiff der Hamburger Kreuzfahrtreederei TUI Cruises, die neue Mein Schiff 1. Ganz Deutschland hat mit Kira und Laura mitgefiebert, als sie vor zwei Jahren in Rio olympisches Gold geholt haben. Wir freuen uns, dass Deutschlands Nummer eins im Beachvolleyball unserer neuen Nummer eins ihren Namen verleiht , so Wybcke Meier, Vorsitzende der Geschäftsführung von TUI Cruises, über die Star-Besetzung. Sport ist nicht nur am Tauftag ein Thema, denn die neue Mein Schiff 1 ist ein echtes Sport- und Wellness-Schiff: Mit einer 438 m langen Laufstrecke, einer überdachten Multiplex-Sportarena, einem 25-Meter-Außenpool und rund 2.000 qm Fitnessbereich gibt es ausreichend Möglichkeiten, sich fit zu halten.



Schiffstaufe vor unvergleichlicher Hafenkulisse



Für die diesjährige Schiffstaufe hat sich TUI Cruises einen ganz besonderen Ort ausgedacht: Den Namen erhält die neue Mein Schiff 1 am HHLA Container Terminal Burchardkai. Startschuss für die Taufzeremonie an Bord ist 22 Uhr, gekrönt wird diese von einem außergewöhnlichen Feuerwerk vor der unvergleichlichen Industriekulisse um ca. 22:30 Uhr. Nach einer Ehrenrunde durch den Hafen verlässt das Schiff dann Hamburg. Alle Schiffsbegeisterten können die Taufzeremonie live mitverfolgen, ab ca. 21:45 Uhr schaltet TUI Cruises einen kostenlosen Facebook-Livestream unter www.facebook.com/MeinSchiff.



Kira und Laura machen sich warm für ihren Doppelaufschlag



Am Hamburger Elbstrand, mit Blick auf den Burchardkai, haben sich die HSV-Beachvolleyballerinnen für den besonderen Moment schon einmal warmgemacht. Denn nach einer Operation im letzten Jahr ist Kira Walkenhorst bereits wieder im Training für die nächste Saison: Ich trainiere täglich, um wieder in Wettkampf-Form zu kommen. Dass man das auch auf einem Kreuzfahrtschiff machen kann, eröffnet ganz neue Perspektiven, ich werde meinem Coach vorschlagen, das Training an Bord zu verlegen , lacht die Sportlerin. Am Vorabend der Taufe geht es zum ersten Mal an Bord, zur Generalprobe der Taufe. Taufpatin für ein Kreuzfahrtschiff zu sein, ist für mich eine echte Premiere. Ich hoffe, es bleibt noch Zeit, mich ein wenig umzusehen. Mich interessieren nicht nur die Sportmöglichkeiten, sondern auch die Restaurants und der Kids Club , ergänzt ihre Teampartnerin Laura Ludwig. Denn die Taufe der neuen Mein Schiff 1 ist nicht der einzige aufregende Moment für sie in nächster Zeit: Die Beachvolleyballerin erwartet im Juni ihr erstes Kind.



Die neue Mein Schiff 1 noch größer, noch schöner, noch sportlicher



Die neue Mein Schiff 1 steht für eine neue Schiffsgeneration des Hamburger Kreuzfahrtunternehmens. Sie wird mit ca. 315 Meter Länge rund 20 Meter länger und ein Deck höher sein als die bestehenden Neubauten und bietet bei einem großzügigen Passagier-Platz-Verhältnis Raum für knapp 2.900 Gäste. Wohlfühlen auf Premium-Niveau ist die Devise an Bord, denn Gäste haben die Wahl zwischen einer Vielfalt an Kabinen sowie während der Reise Restaurants und Bistros, Bars und Lounges. Außerdem ist die neue Mein Schiff 1 ein echtes Sport- und Wellness-Schiff: Neben dem bewährten 25-Meter-Außenpool und der Lagune bieten die Sportbereiche noch mehr Möglichkeiten als je zuvor. Erstmals befindet sich der Fitness-Bereich ganz oben auf Deck 15. So können sportbegeisterte Gäste in großzügiger Atmosphäre mit Rundumblick aufs Meer trainieren. Unter anderem ist die Joggingstrecke mit 438 Metern Länge fast doppelt so lang wie bisher auf der Mein Schiff Flotte, hat eine Steigung von bis zu 6,7 Prozent und glitzert dank eingearbeiteter fluoreszierender Elemente im Dunkeln. Auch die Arena ist neu gestaltet, mit Kletterwand und großer ausfahrbarer Leinwand für Kino-Events und zum Fußballschauen ausgestattet. Komplett überdacht und geschlossen ist der Bereich vielseitig und bei jedem Wind und Wetter nutzbar.



Gestern wurde die neue Mein Schiff 1 im finnischen Turku auf der Meyer Turku Werft an TUI Cruises übergeben und ist aktuell auf den Weg nach Deutschland. Am Freitag, den 27. April legt sie zum ersten Mal in Kiel an, dann folgen verschiedene Testfahrten bis das neue Schiff dann am 11. Mai getauft wird.



Über die Taufpatinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst



Laura Ludwig (32), geboren in Berlin und Kira Walkenhorst (27) aus Essen sind weltweit die erfolgreichsten Beachvolleyballerinnnen der letzten Jahren. In Rio feierten sie 2016 den Olympiasieg, im vergangenen Jahr folgte der Weltmeistertitel, beide gewannen mehrere EM-Titel, Weltturniere und zweimal das World Tour Final. Der deutsche Sport würdigte diese Erfolge und wählte sie sowohl 2016 als auch 2017 zur Mannschaft des Jahres. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst stehen seit 2013 gemeinsam als Beachvolleyball-Duo im Sand und starten für den HSV. Sie leben in Hamburg und trainieren am Olympiastützpunkt der Stadt. Mit ihrem Trainer- und Betreuerteam haben sie zielstrebig auf die Erfolge hingearbeitet und dabei auch viele Rückschläge verkraftet. Erkrankungen und Verletzungen sorgten teilweise für lange Pausen. Dennoch konnten sich beide zu den Großereignissen, auch Dank ihres Teams, immer wieder perfekt einstellen und fokussieren. Nach einem Zwischenjahr 2018, in dem Laura zum ersten Mal Mutter wird und Kira nach zwei weiteren OPs nur nationale Turniere spielen wird, wollen beide im kommenden Jahr wieder angreifen. Die Titelverteidigungen bei der WM 2019 in Hamburg und bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sind das Ziel.





TUI Cruises GmbH

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern, und des global tätigen Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises verfügt aktuell über eine Bettenkapazität von rund 14.000 (Mein Schiff 2: 1.912, Mein Schiff 3 & 4: jeweils 2.506, Mein Schiff 5 & 6: jeweils 2.534). Mit seinem Konzept richtet sich TUI Cruises vor allem an Gäste, für die Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Angebots sind an Bord der Mein Schiff Flotte die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des SPA- & Sport-Bereichs aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten. Und die Wohlfühlflotte wächst weiter: Zwei weitere Neubauten folgen 2018 und 2019. Der erste Neubau ersetzt die Mein Schiff 1. Die Mein Schiff 2 verbleibt unter anderem Namen in der Flotte. Somit verfügt TUI Cruises ab 2019 über eine Flotte von sieben Schiffen mit einer Kapazität von rund 17.800 Betten verfügt. Ein weiterer Schiffsneubau, die Mein Schiff 7, ist für 2023 geplant. Dabei ist umweltbewusstes unternehmerisches Handeln fest in den Unternehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue Standards.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren