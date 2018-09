Michaelis Kirchweih: Bierprobe im Grüner Brauhaus

24.09.18

Am 29. September wird Bayerns größte Straßenkirchweih – die Michaelis Kirchweih – traditionell mit dem Anstich des ersten Fasses Festbier eröffnet. Speziell nur zu diesem Anlass gebraut gibt es jetzt das Grüner Kärwa Festmärzen. Nicht nur die Kirchweih, auch die Stadterhebung Fürths unter dem Motto „200 Jahre eigenständig“, lässt sich mit der Bierspezialität feiern.



Auf vielfachen Wunsch hin wurde das Grüner Kärwa Festmärzen nach dem großen Erfolg im letzten Jahr auch in diesem Jahr wieder eingebraut. Die besonders süffige Festbier-Spezialität ist leicht malzbetont und würzig im Geschmack sowie goldgelb in der Optik. Durch den erhöhten Alkoholgehalt ist dieses Bier mit Ruhe und Bedacht zu genießen.



Da vor der Erfindung der Linde`schen Kältemaschine das Brauen von untergärigem Bier nur in den kühlen Wintermonaten möglich war, braute man im März ein besonders kräftiges und damit länger haltbares Bier: das Märzenbier. Dieses wurde auch früher schon auf der Michaelis Kirchweih ausgeschenkt.



Fassbieranstich mit Fürther Oberbürgermeister



„Diese Tradition lassen wir auf vielfachen Wunsch der Fürther in diesem Jahr wieder aufleben“, so Brauerei-Geschäftsführer Fred Höfler. „Mit dem Anstich des ersten Fasses Grüner Kärwa Festmärzen wird Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung die Michaelis Kirchweih am 29. September, um 10:15 Uhr, vor dem Stadttheater Fürth offiziell eröffnen.“ Für beste Unterhaltung ist mit Moderator Volker Heißmann vom Grüner Brauhaus gesorgt.



Bis zum 14. Oktober fließt das Grüner Kärwa Festmärzen zapffrisch in die Krüge. Bei der Michaelis Kirchweih ist auch Grüner Vollbier Hell im Ausschank. Hell, süffig-mild, zugleich prickelnd-frisch und mit einer edlen Hopfennote – so beschreiben seine Braumeister den Charakter.



Wirtschafts- und Medienstammtisch und Fränkischer Erntedankfestzug



An allen 16 Kirchweih-Tagen ist neben den Spezialitäten aus der Traditionsbrauerei auch viel Programm für jeden Geschmack dabei. Zu den Höhepunkten gehören der Wirtschafts- und Medienstammtisch am 10. Oktober, ab 19 Uhr, in „Trixi’s Ochsenbraterei“ sowie der Fränkische Erntedankfestzug mit dem Tucher und Zirndorfer Sechsergespann bzw. dem Grüner LKW am 7. Oktober, um 11 Uhr, ab Schwabacher Straße. Im Einsatz ist auch das neue Präsentations- und Ausschankfahrzeug „FEIERWEHR“.



Folgende Schaustellerbetriebe bieten die Biere der Traditionsbrauerei an:



Grüner Kärwa Festmärzen und Grüner Vollbier Hell



Bauer‘s Rollende Metzgerei, Fam. Heckl, Königswarterstraße



Dölle’s Altes Brathaus, Fam. Dölle, Fürther Freiheit



Fischbraterei Pazdera, Fam. Pazdera, Königswarterstraße



Grauberger’s Baggers Gärtla, Nicole Grauberger, Friedrichstraße/Adenaueranlage



Theaterschänke, Fam. Morawski, Königstraße/Stadttheater



Trixi’s Ochsenbraterei, Fam. Jacobsen, Königswarterstraße



Südtiroler Bergdorf, Grauberger Franz, Königswarterstraße



Grüner Kärwa Festmärzen



Dinkel’s Vesper Häusla, Helmut Dinkel, Helmplatz



Grüner Vollbier Hell



Chapeau Claque, Heidi & Lorenz Kalb, Königswarterstraße



Margit´s Bierstand, Julia Feldner, Königstraße



Schnapshäusla, Tanja Alt, Königstraße



Zum Armen Ulrich, Jürgen Ulrich, Königstraße

