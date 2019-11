Pressemitteilung BoxID: 777808 (TSV Frickenhausen 1893 e.V)

Noch kein Weihnachtsgeschenk?

Neu in Metzingen: Tanzen ohne Partner!

Suchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einem Tanzkurs für Modern Line Dance – Tanzen ohne Partner?



Karin Deisinger, staatlich geprüfte DTV-Tanzsporttrainerin und DOSB-Trainerin Gesundheit/Fitness, bietet ab Dienstag, 7. Januar 2020 14tägig einen Kurs für Einsteiger in Modern Line Dance an. Egal ob als Single oder mit Partner, hier kann jeder mittanzen. Beim Modern Line Dance tanzt jeder für sich in einer Reihe, vor-, hinter- oder nebeneinander. Im Tanzkurs werden international getanzte Schrittfolgen aus den Standard- und Lateintänzen vermittelt. Sie erlernen die Charakteristik des jeweiligen Tanzes, trainieren die typische Körperhaltung und die Fußtechnik. Auch Tänze aus den 50er Jahren oder Latino-Tänze gehören zum Repertoire. Jedes Training beginnt mit einer Aufwärmphase. Abschluss ist ein entspannendes Cool Down mit Isolations- und Dehnungsübungen. Das Training findet 14tägig dienstags im Kulturforum Metzingen, Eisenbahnstr. 29, 72555 Metzingen statt.



Von 19:30-20:30 trainieren Anfänger mit Vorkenntnissen; von 20:30-21:30 Uhr beginnt ein Einsteigerkurs für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse. Kommen Sie in bequemer Kleidung und bringen Sie Tanzschuhe mit flachem Absatz mit. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 07022/44602.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (