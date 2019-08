Pressemitteilung BoxID: 764702 (TriStyle brands GmbH)

TriStyle Brands: Lizenz für Laura Biagotti Roma (Prêt-à-porter)

Mit großer Freude präsentierte die TriStyle Brands auf der CPD in Düsseldorf ihren neuen Zuwachs: Die feminine, superbe Prêt-à-Porter-Kollektion Laura Biagiotti Roma unter dem Motto „Storia di un estate“. Die Erweiterung ihres Markenportfolios eröffnet den Zugang zu neuen Anspruchsgruppen im gehobenen Preissegment mit dem Fokus auf höchste Qualität, Ästhetik und exzellenten Service.



Die Tristyle Brands, das Tochterunternehmen der TriStyle Group in München, hat die weltweiten Lizenzrechte des italienischen Sub-Labels Laura Biagiotti Roma für den Wholesale erworben. Anlässlich der CPD in Düsseldorf wurde die erste Laura Biagiotti Roma Prêt-à-porter-Kollektion SS 2020 präsentiert. Die feminine Kollektion steht für eine unverwechselbare Eleganz und Raffinesse, die kreativ und fantasievoll interpretiert wird.



Prêt-à-Porter-Kollektion Laura Biagiotti Roma by TriStyle



„Rom ist eindeutig eine Frau“ behauptete Laura Biagotti selbstbewusst – mit der überzeugenden Liebeserklärung an ihre Stadt. Der Fokus bei den Materialien der Kollektion liegt ganz in ihrem Sinn auf Seide, Cashmere, Swiss Cotton und Wolle. Die beliebten (Logo-)Prints brillieren mit Swarovski-Kristallen und knüpfen thematisch an die reiche, römische Kultur (Tributo all’arte) an genauso wie die intensiven Farben und fließenden Silhouetten bei dem Thema „Meeresatmosphäre“. Das berühmte Biagotti-Weiß – als Zeichen der Erneuerung und eleganten Reduzierung – ist hervorragend zu kombinieren mit kraftvollen Farben wie dem Rot aus „Amore di Roma“.



Kleider, Blusen, Jacken, feminine Hosen mit einer Reminiszenz an die 1970iger Jahre – insgesamt werden 70 Styles über die einzelnen Produktgruppen angeboten. Passend dazu gibt es edle Leder-Accessoires wie interessante Logo-Taschen und Gürtel.



Die VK-Preise der Modelle liegen zwischen 179 Euro (Swiss-cotton Bluse) bis 499 Euro (Seidenkleid) auf dem deutschen Markt.



TriStyle erreicht mit Laura Biagotti Roma neue Kundinnen auf der ganzen Welt



Unter dem Dach der TriStyle Brands ist die Kollektion Laura Biagiotti Roma bestens verankert. Das Unternehmen hat in den vergangenen drei Saisons am Beispiel von Basler gezeigt, wie eine Marke mit frischem Wind der heutigen Zeit mit Erfolg angepasst und neu aufgestellt werden kann. Der Vertrieb der beiden Marken wird getrennt erfolgen. Für Laura Biagotti Roma gibt es ein eigenes Team, dessen Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa sowie auf Asien liegt. Die neue DOB-Kollektion spricht ebenso die wachsende Zielgruppe der sogenannten „Silver Society“ – (45+) an, die modebewusst, anspruchsvoll und kaufkräftig unterwegs ist. Während die Marke Basler eher den konsumigen Premium-Bereich abdeckt, wird Laura Biagotti Roma weltweit spezifisch das gehobene Preissegment mit entsprechender Qualität der Ware und des Rundum- Services ansprechen. „Laura Biagiotti Roma wird weltweit präsentiert, denn wir sehen hier ein großes Markenpotenzial“, erläutert Stefan Kober, der Geschäftsführer der TriStyle Brands. „Durch das ebenfalls international aufgestellte Unternehmen Basler haben wir uns bereits ein gutes Netzwerk aufgebaut. Dieses wird uns für Laura Biagiotti Roma als Basis hilfreich zur Verfügung stehen“, ergänzt er.



Die Auslieferung der Kollektion wird im Zwei-Saison-Rhythmus erfolgen, pro Saison wird eine Kollektion mit drei Lieferterminen auf dem Markt gelauncht.



Über Laura Biagiotti Roma



Seit den 1970er Jahren entwickelte sich die Marke Laura Biagiotti auf dem internationalen Markt konstant in den Bereichen Mode, Accessoires und Parfums (zum Beispiel ihr weltberühmtes Parfum „Roma“). Ihre femininen Kaschmir-Kollektionen brachten Laura Biagiotti den Beinamen „Queen of Cashmere“. Nach ihrem Tod in 2017 übernahm ihre Tochter Lavinia das Ruder und entwickelt seitdem die Marke weiter. Während sie die Haute-Couture-Kollektion selbst beibehält, gab sie im Sommer 2019 die Prêt-à-Porter Kollektion in Lizenz an TriStyle. Das gemeinsame Grundverständnis der Partner ist eine erfolgsversprechende Basis. Laura Biagiotti Roma richtet sich primär an die zukunftsstarke Zielgruppe der sogenannten Silver Society, eine Anspruchsgruppe, mit deren Wünschen TriStyle dank ihres bestehenden Portfolios bestens vertraut ist.

