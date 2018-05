Hier sind die Ferienunterkünfte am günstigsten: Der große Preisvergleich für den Sommerurlaub 2018

.

- Übernachtungspreise auf Ibiza am höchsten, in Marseille am niedrigsten

- Ferienwohnungen auf Mallorca rund 60 Prozent günstiger als 2017

- Unterkünfte in der Toskana rund 80 Prozent teurer als im Vorjahr



Blaue Buchten auf Sardinien, feine Sandstrände in Spanien oder grüne Landschaften in der Toskana: Die Mittelmeerregion erfreut sich seit langer Zeit großer Beliebtheit bei deutschen Urlaubern. Nicht zuletzt wegen des sonnigen Wetters und der Möglichkeit, auf unterschiedliche Arten Urlaub zu machen. Doch so vielfältig die beliebten Reiseziele sind, so unterschiedlich sind die Preise für Ferienunterkünfte in der Sommersaison. www.Tripping.com/de, die weltweit größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen, hat die Preisunterschiede von 35 beliebten Urlaubsregionen für den Zeitraum vom 1. Juni bis 30. September 2018 in einer Heatmap dargestellt und die Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr analysiert. Die teuersten Reiseziele sind dunkelrot gefärbt, das preisliche Mittelfeld orange und die günstigen Ziele gelb. Jeff Manheimer, CEO von Tripping.com erklärt: "Deutlich günstiger als im letzten Jahr sind Ferienwohnungen auf Mallorca, in Kalabrien und Andalusien. Stark angezogen haben hingegen die Übernachtungspreise in der Toskana, in Monaco, auf La Gomera und an der Amalfiküste."



Ibiza, Amalfiküste und Saint-Tropez: Die teuersten Ziele



Wer auf Ibiza Urlaub machen möchte, muss für eine Übernachtung am tiefsten in die Tasche greifen. Gegenüber 2017 sind die Preise zwar um 18 Prozent gesunken, aber mit durchschnittlich rund 774 Euro pro Nacht führt die beliebte Baleareninsel auch in diesem Jahr die Liste der teuersten Apartments an. Doch auch an der Amalfiküste kostet eine Ferienunterkunft durchschnittlich 720 Euro pro Nacht. Somit ist auf dem italienischen Küstenabschnitt ein Preisanstieg von fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Das französische Saint-Tropez liegt mit durchschnittlich 646 Euro pro Nacht auf Platz drei der teuersten Sommerziele.



Das Mittelfeld: Barcelona, Menorca und Lloret de Mar



Im mittleren Preissegment liegen viele spanische Reiseziele, wie zum Beispiel die Metropole Barcelona. Hier kosten Ferienwohnungen im Durchschnitt 243 Euro pro Nacht. Auf Menorca wird es bereits mit 219 Euro etwas günstiger. Im gleichen Preissegment können Urlauber in Lloret de Mar übernachten. Hier können Ferienunterkünfte bereits für durchschnittlich 210 Euro pro Nacht gebucht werden.



Marseille, Kalabrien, Alicante und Porto: Die günstigsten Ziele



Am preiswertesten lassen sich Ferienwohnungen für den Sommerurlaub 2018 in Marseille buchen. Mit durchschnittlich 79 Euro pro Nacht ist die französische Hafenstadt das günstigste Urlaubsziel im Vergleich der 35 Destinationen und über die Hälfte günstiger als im Vorjahr. Doch auch Italien, Portugal und Spanien bieten Sparpotenzial. In Kalabrien kostet eine Nacht im Durchschnitt 86 Euro, in Alicante 91 Euro und in Porto 96 Euro.



Beliebte Städtetrips: Übernachtung in Rom hundert Euro günstiger als in Paris



Wen es für Kultur und Sightseeing eher in die Stadt als an den Strand lockt, der kann die günstigsten Übernachtungen in Rom buchen. Ferienwohnungen sind hier für durchschnittlich 137 Euro pro Nacht verfügbar und um ein Viertel günstiger als 2017. Etwa hundert Euro mehr zahlen Touristen pro Nacht in Paris und Barcelona, wo die Ferienunterkunft 239 Euro bzw. 243 Euro kostet. Die beiden Hauptstädte Madrid und Lissabon sind mit 144 Euro und 158 Euro pro Nacht auch noch vergleichsweise preiswerte Ziele für eine kulturelle Entdeckungstour. Im Gegensatz zu Madrid, wo die Übernachtungspreise gegenüber 2017 etwas gesunken sind, haben die Vermieter in der portugiesischen Hauptstadt die Preise um rund ein Drittel angezogen.



Mallorca über die Hälfte günstiger, Urlaub in der Toskana rund 80 Prozent teurer



Der direkte Vergleich der Übernachtungspreise von 2017 und 2018 zeigt, dass sich einige Ferienorte etwa im gleichen Preissegment wiederfinden. Allerdings sind Destinationen wie die Toskana, die Amalfiküste oder La Gomera deutlich teurer geworden, immer um durchschnittlich rund 80 Prozent. Die höchste Preissteigerung ist bei Monaco zu sehen, dort zahlen Touristen 2018 fast doppelt so viel für eine Übernachtung in einer Ferienunterkunft wie 2017. Eine gegenteilige Entwicklung ist auf Mallorca zu beobachten, wo die Preise pro Nacht im Vergleich zu 2017 um 57 Prozent fielen. Auch Marseille verzeichnet 60 Prozent günstigere Übernachtungspreise - Aix-en-Provence und Andalusien sind dieses Jahr um knapp 40 Prozent günstiger, in Kalabrien sanken die Preise um 32 Prozent. Relativ stabil ist die Preisentwicklung zum Beispiel für Ferienunterkünfte an der Algarve, auf Formentera oder Lanzarote.

